Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українка Ірина Заруцька
фото: Iryna Zarutska/Instagram

Метелик отримав назву «Лазур Ірини»

У Сполучених Штатах Америки вчений присвоїв новому виду метеликів назву на честь української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Метелик, що отримав назву «Лазур Ірини», був уперше помічений дослідником Рональдом Гатреллом у Південній Кароліні ще 1985 року, проте тоді комаха не мала офіційної назви.

У 2018 році директор Міжнародного дослідження лускокрилих Гаррі Павулаан зібрав серію метеликів у Південній Кароліні та дослідив зразки. Після кількох років досліджень він із рецензентом встановив, що комаха є першим відомим гібридним інтрогресом для Лазурних метеликів.

За словами Павулаана, до трагедії з Іриною Заруцькою назву для нового виду він уже обирав, проте дізнавшись про загибель українки, вирішив увічнити її пам’ять через комаху. «Це переживе більшість інших вшанувань, бо це живий організм. Її ім’я буде увічнено», – зазначив учений.

У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької фото 1
фото: ABC News

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. 

Теги: США українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Ракети Tomahawk
Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
30 вересня, 08:08
ЄС планує власну платформу ШІ
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
6 жовтня, 15:05
США окремо накладає санкції на п'ять фізичних осіб та одну організацію, пов'язаних з Іранською організацією оборонних інновацій та досліджень
США запроваджує нові санкції проти Ірану за ядерну програму
2 жовтня, 06:49
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
18 жовтня, 04:44
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
18 жовтня, 05:13
Міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять шляхи уникнення подальшої ескалації у торговельних відносинах
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
18 жовтня, 06:39
Перша леді США опублікувала у соцмережах цікаве відео
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник
3 жовтня, 14:01
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
12 жовтня, 18:34

Життя

У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької
У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Трамп може назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь
Трамп може назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь
Якою мовою говорять українці? Народна артистка звернула увагу на нехорошу тенденцію
Якою мовою говорять українці? Народна артистка звернула увагу на нехорошу тенденцію
На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці
На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua