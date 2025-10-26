У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької

Метелик отримав назву «Лазур Ірини»

У Сполучених Штатах Америки вчений присвоїв новому виду метеликів назву на честь української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Метелик, що отримав назву «Лазур Ірини», був уперше помічений дослідником Рональдом Гатреллом у Південній Кароліні ще 1985 року, проте тоді комаха не мала офіційної назви.

У 2018 році директор Міжнародного дослідження лускокрилих Гаррі Павулаан зібрав серію метеликів у Південній Кароліні та дослідив зразки. Після кількох років досліджень він із рецензентом встановив, що комаха є першим відомим гібридним інтрогресом для Лазурних метеликів.

За словами Павулаана, до трагедії з Іриною Заруцькою назву для нового виду він уже обирав, проте дізнавшись про загибель українки, вирішив увічнити її пам’ять через комаху. «Це переживе більшість інших вшанувань, бо це живий організм. Її ім’я буде увічнено», – зазначив учений.

фото: ABC News

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.