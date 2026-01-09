Головна Світ Соціум
У Портленді міграційні агенти поранили двох людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Правоохоронці працюють на місці події після повідомлень про те, що співробітники федеральної імміграційної служби стріляли та поранили людей у ​​Портленді
фото: AP/Дженні Кейн

ФБР розпочало розслідування та класифікувало подію як «напад на федеральних офіцерів»

На тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, у четвер вдень агенти Прикордонної служби проводили «цілеспрямовану зупинку транспортного засобу». Попередньо встановлено, що після того, як агенти відкрили вогонь, пораненим вдалося проїхати ще певну відстань на автівці, перш ніж їх знайшли та доправили до лікарні.

Високопоставлені джерела у правоохоронних органах повідомляють, що постраждалі є подружжям. Їх пов'язують із криміналом. Відомо, що чоловік отримав поранення в руку. Його вважають членом небезпечної банди «Трен де Арагуа». Жінка, яка була пасажиркою, отримала поранення у груди. Вона може бути причетна до транснаціонального угруповання, що займається проституцією, та підозрюється у причетності до нещодавніх перестрілок у місті. Наразі стан обох поранених залишається невідомим.

ФБР уже розпочало розслідування, класифікувавши подію як «напад на федеральних офіцерів». Окружний прокурор Натан Васкес запевнив, що пріоритетом є ретельне вивчення всіх обставин.

Ситуація в Портленді загрожує новими спалахами протестів проти методів роботи федеральних служб, оскільки у США ще тримається загальнонаціональна напруженость, яка виникла після вбивства жінки агентом ICE в Міннеаполісі на початку цього тижня. 

Раніше над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN.

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

До слова, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Інцидент стався в будівлі Barus & Holley, де розташовані інженерний факультет і фізичний факультет університету.

