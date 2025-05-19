До класифікації діабету офіційно додано «п’ятий тип»

Світ визнав «п'ятий тип» діабету: що це означає для хворих

Світ медицини зробив важливий крок у розумінні складного захворювання – діабету. Міжнародна діабетична федерація офіційно визнала діабет 5 типу окремою формою цієї хвороби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал ScienceAlert.

Класифікація діабету згідно з визначенням Міжнародної діабетичної федерації виглядає так:

Тип 1

Діабет 1 типу спричинений помилковою атакою імунної системи організму на клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Ця аутоімунна реакція може виникнути в будь-якому віці, від немовляти до старості.

Тип 2

Діабет 2 типу є найпоширенішою формою цього захворювання і часто пов'язаний з високим ІМТ (індексом маси тіла). Однак він також може вражати людей з нормальною вагою, особливо тих, хто має сильну генетичну схильність .

Гестаційний діабет

Цей тип діабету розвивається під час вагітності, зазвичай між 24 та 28 тижнями. Він спричинений гормональними змінами, які знижують чутливість організму до інсуліну.

Фактори ризику включають надмірну вагу або ожиріння, сімейний анамнез діабету та народження великої дитини під час попередньої вагітності.

Рідкісніші форми діабету

Існує щонайменше дев'ять підтипів діабету , що включають рідкісні генетичні форми, іноді спричинені однією генетичною зміною. Інші можуть бути спричинені лікуванням, таким як хірургічне втручання або ліки, такі як стероїди.

Неонатальний діабет проявляється на ранніх стадіях життя. Деякі генетичні зміни впливають на те, як інсулін вивільняється з підшлункової залози. Деякі люди все ще виробляють власний інсулін, тому їх можна лікувати таблетками, які допомагають клітинам підшлункової залози виробляти інсулін.

проявляється на ранніх стадіях життя. Деякі генетичні зміни впливають на те, як інсулін вивільняється з підшлункової залози. Деякі люди все ще виробляють власний інсулін, тому їх можна лікувати таблетками, які допомагають клітинам підшлункової залози виробляти інсулін. Діабет молодого віку , або Моді, виникає пізніше в житті та пов'язаний з генетичними змінами. Існує кілька генних змін, деякі з яких впливають на те, як клітини підшлункової залози сприймають цукор, а інші – на те, як вона розвивається.

, або Моді, виникає пізніше в житті та пов'язаний з генетичними змінами. Існує кілька генних змін, деякі з яких впливають на те, як клітини підшлункової залози сприймають цукор, а інші – на те, як вона розвивається. Діабет 3-го типу відрізняється. Він спричинений пошкодженням підшлункової залози. Наприклад, у людей з раком підшлункової залози діабет може розвинутися після видалення частин підшлункової залози. Він також може розвинутися після панкреатиту (запалення підшлункової залози).

відрізняється. Він спричинений пошкодженням підшлункової залози. Наприклад, у людей з раком підшлункової залози діабет може розвинутися після видалення частин підшлункової залози. Він також може розвинутися після панкреатиту (запалення підшлункової залози). Люди з муковісцидозом також мають підвищений ризик розвитку діабету. Це називається діабетом, пов'язаним з муковісцидозом. Ризик зростає з віком і є дуже поширеним явищем, приблизно у третини людей з муковісцидозом розвивається діабет до 40 років.

Тип 5

Ця нещодавно визначена форма пов'язана з недоїданням у ранньому віці. Діабет 5 типу частіше зустрічається в бідніших країнах. Він вражає близько 20-25 мільйонів людей у всьому світі.

Люди мають низьку масу тіла та нестачу інсуліну. Але нестача інсуліну не спричинена імунною системою. Натомість, організм міг не отримувати правильного харчування в дитинстві, щоб допомогти підшлунковій залозі нормально розвиватися.

Нагадаємо, дослідження показали, що вживання одного газованого підсолодженого напою на день може збільшити ризик передчасної смерті, особливо від хвороб серця.