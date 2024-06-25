Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему
У березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін
фото: з відкритих джерел

Еммануель Макрон: «Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним»

Президент Франції Еммануель Макрон вважає ймовірним діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, але лише щ певних питань. , як атомні електростанції, незважаючи на відсутність спілкування останнім часом, оскільки він вірить у силу діалогу. Про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself.

Президент Франції готовий спілкуватися із диктатором на такі теми, як атомні електростанції, оскільки він вірить у силу діалогу.

«Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог», – заявив Макрон.

У березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

Раніше Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

Теги: Еммануель Макрон путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважливішою складовою перемоги є збереження нашої держави
Майбутнє України: три складові нашої перемоги
27 травня, 11:05
Результати виборів до Європейського парламенту вже збурили внутрішнє політичне життя у деяких країнах
Результати виборів до Європарламенту: Україні слід напружитися? Тема тижня
10 червня, 21:35
Дружба Орбана і Путіна може обернутись проблемами для Угорщини
Орбана чекає покарання від ЄС за дружбу з Путіним – Politico
30 травня, 14:54
Карлсон заявив, що на території України за кілька десятків років житимуть «мігранти з третього світу»
Американський пропагандист Карлсон заявив, що Україна перестане існувати через 50 років
1 червня, 14:32
Президенти підписали угоду про фонд у 200 млн євро
Зеленський і Макрон підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України
7 червня, 22:45
Путін міг би озброїти деякі країни для того, щоб вони атакували «чутливі об’єкти» на території Заходу
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
9 червня, 19:48
Портрет російського диктатора на кожному стовпі в Пхеньяні
Як Північна Корея зустрічає Путіна: відео з центральних вулиць
18 червня, 10:13
У районі аеродрому у російському Єйську спалахнула пожежа
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42
Буданов назвав один із основних аспектів, чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації
Буданов пояснив, чому Путін досі не оголосив мобілізацію в РФ
22 червня, 08:16

Політика

Адміністрація США пояснила, що стане стратегією успіху для України
Адміністрація США пояснила, що стане стратегією успіху для України
Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата
Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата
Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph
Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph
Трампа «катували» у в'язниці США? Штаб політика зробив скандальну заяву
Трампа «катували» у в'язниці США? Штаб політика зробив скандальну заяву
Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему
Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему
Стало відомо, коли відбудеться перший раунд президентських дебатів у США
Стало відомо, коли відбудеться перший раунд президентських дебатів у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7591
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
7559
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
4690
Україні треба 300 тис. мігрантів щороку. Заява Лібанової збурила соцмережі
4158
Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі
4083
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua