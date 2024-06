Макрон готовий продовжити діалог із Путіним на одну тему

Еммануель Макрон: «Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним»

Президент Франції Еммануель Макрон вважає ймовірним діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, але лише щ певних питань. , як атомні електростанції, незважаючи на відсутність спілкування останнім часом, оскільки він вірить у силу діалогу. Про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself.

«Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог», – заявив Макрон.

У березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

Раніше Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.