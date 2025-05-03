У «Батальйоні Монако» паніка

«Затримання Богуслаєва-молодшого в Європі – свідчення високого рівня професіоналізму спецслужби»

Втрати «Батальйону «Монако».

Дізнався від колег, що в останній тиждень почалася справжня паніка у так званому «батальйоні Монако». Всі ці багаточисленні захисники Лазурового узбережжя сподівались, що ніхто і ніколи не втрутиться у їх розкішне життя. Але кейс Богуслаєва довів зворотнє.

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримала сина експрезидента «Мотор Січ» Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Богуслаєва-батька, керівника стратегічного заводу «Мотор-Січ», СБУ викрила і заарештувала раніше (за роботу на РФ).

Свого часу Богуслаєви занизили вартість акцій заводу, придбали 65% цінних паперів і передали більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє Богуслаєв-молодший. Той втік з України і розкошував у Монако. Однак, підлеглі Малюка дістали його і тут.

Затримання Богуслаєва – важлива міжнародна операція. Українська сторона зібрала доказову базу, яка дала можливість затримати злочинця навіть у Монако. Крім того, Служба вкотре нагадала: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування.

Затримання Богуслаєва-молодшого в Європі – свідчення високого рівня професіоналізму спецслужби. Розслідування і зібрання доказової бази йдуть на тому рівні, який відповідає стандартам європейських країн. Адже, Монако не часто йде на співпрацю з правоохоронними органами інших держав.

Богуслаєви багато років обкрадали Україну і працювали на ворога. Батька, Вячеслава Богуслаєва, Служба викрила за роботу на агресора і заарештувала ще восени 2022-го. Пам’ятаю записи його розмов з росіянами. На них він оговорював, як краще обстрілювати Україну та Запоріжжя. Зараз ексрегіонала судять.

Тепер затримано і його сина – Олександра. Відомого тусовщика «лазурки». Цей «младоолігрх» пару років тому навіть намагався купити острів біля узбережжя Італії, де свого часу ховалися Римські папи. Можливо, хотів у разі чого сюди втекти. Втім, острів йому купити не дозволили. Але думаю, навіть якщо б Богуслаєв став Робінзоном Крузо, підлеглі Малюка дістали б його і на острові.

А для інших «бійців батальйону Монако» вирішальний час за те, аби не бути затриманими. Доходять чутки, що деякі вже почали шукати собі нові місця, щоб надійніше залягти на дно. Сподіваюсь, цю битву «батальйон Монако» теж програє.