Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата

Тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції

У місті Енгельс (Саратовська область, Росія) на лінію вийшов тролейбус, у якому обладнали макет могили Невідомого солдата. Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті муніципального утворення. У ньому сказано, що тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції «Тролейбус Перемоги». Акція цьогоріч



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Тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції

У місті Енгельс (Саратовська область, Росія) на лінію вийшов тролейбус, у якому обладнали макет могили Невідомого солдата. Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті муніципального утворення.

У ньому сказано, що тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції «Тролейбус Перемоги». Акція цьогоріч відбулася за участю ветеранів, членів Ради жінок Енгельського муніципального району, Союзу пенсіонерів Росії, представників старшого покоління.

Прикрашений святковою атрибутикою тролейбус пройшов за маршрутом №8. Вітали пасажирів водій і кондуктор, одягнені у військову форму.

Під час поїздки старший науковий співробітник Енгельського краєзнавчого музею Людмила Асоскова розповіла пасажирам про життя Енгельса під час Другої світової війни, внесок жителів міста в наближення Перемоги, героїв - земляків. Друга частина маршруту була музичною - представники старшого покоління виконали пісні військових років.

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

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