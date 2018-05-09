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    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата

    Тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції
    У місті Енгельс (Саратовська область, Росія) на лінію вийшов тролейбус, у якому обладнали макет могили Невідомого солдата. Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті муніципального утворення. У ньому сказано, що тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції «Тролейбус Перемоги». Акція цьогоріч
    • Сьогодні, 13:36
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    Тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції

    У місті Енгельс (Саратовська область, Росія) на лінію вийшов тролейбус, у якому обладнали макет могили Невідомого солдата. Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті муніципального утворення.

    У ньому сказано, що тролейбус вийшов на лінію традиційно – в рамках щорічної акції «Тролейбус Перемоги». Акція цьогоріч відбулася за участю ветеранів, членів Ради жінок Енгельського муніципального району, Союзу пенсіонерів Росії, представників старшого покоління.

    Прикрашений святковою атрибутикою тролейбус пройшов за маршрутом №8. Вітали пасажирів водій і кондуктор, одягнені у військову форму.

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    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата
    Хроніки «побєдобєсія»: у Росії запустили тролейбус з макетом могили Невідомого солдата

    Під час поїздки старший науковий співробітник Енгельського краєзнавчого музею Людмила Асоскова розповіла пасажирам про життя Енгельса під час Другої світової війни, внесок жителів міста в наближення Перемоги, героїв - земляків. Друга частина маршруту була музичною - представники старшого покоління виконали пісні військових років.

    У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

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