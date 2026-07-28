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Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
Трамп не переконав Конгрес виділити кошти на війну з Іраном
фото: Getty Images

Конгрес поки не погоджує новий пакет фінансування, змушуючи Білий дім шукати альтернативні джерела коштів для воєнної кампанії

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з труднощами у фінансуванні воєнної кампанії проти Ірану. Додатковий пакет витрат фактично заблокований у Конгресі, через що Білий дім змушений шукати альтернативні джерела коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, ситуація навколо фінансування ще більше загострила відносини між адміністрацією президента та американськими законодавцями. Один зі співрозмовників Bloomberg зазначив, що Дональд Трамп майже не докладає зусиль, аби переконати Конгрес підтримати новий пакет видатків на війну проти Ірану.

Водночас самі конгресмени не поспішають погоджувати додаткові витрати. Однією з причин називають зростання цін на енергоносії, яке посилює фінансовий тиск на американських споживачів. Крім того, додатковий вплив на економіку можуть мати глобальні тарифи, нещодавно запроваджені адміністрацією Трампа.

Під час мітингу у штаті Джорджія президент США запевнив, що ціни на нафту згодом знизяться, «можливо, навіть нижче, ніж були на початку». Він також закликав американців «просто дати мені трохи часу».

Як зазначає Bloomberg, колишні американські чиновники пояснюють оптимізм Трампа його переконанням, що Іран може втратити здатність завдавати ефективних ударів у відповідь уже протягом кількох тижнів. Саме тому в Білому домі розраховують на відносно нетривалу військову кампанію.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення американських ЗМІ про скорочення військових запасів через активне використання сучасного озброєння. Водночас президент США вкотре розкритикував свого попередника Джо Байдена за великі обсяги військової допомоги Україні.

Теги: війна Дональд Трамп США Іран гроші

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