Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Краснодарському краї ускладнилася ситуація з бензином

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Краснодарському краї ускладнилася ситуація з бензином
Ситуація з дефіцитом пального у РФ загострюється
фото: Astra

В Краснодарському краї припинили роботу 120 АЗС

У Краснодарському краї РФ та сусідній Ростовській області суттєво загострилася ситуація з постачанням пального, що призвело до масового закриття автозаправних станцій та повернення черг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Astra.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, за останні два тижні ситуація значно ускладнилася, внаслідок чого в регіоні припинили роботу 120 АЗС. Наразі там продовжують функціонувати понад 920 заправок. На тлі дефіциту місцева влада запровадила жорсткі обмеження: зупинено продаж пального у каністри чи інші ємності, а також діють ліміти на відпуск бензину в одні руки. Для утримання порядку та регулювання черг на АЗС залучили волонтерів і казаків, а жителів закликають не купувати пальне про запас.

Проблеми з паливним забезпеченням визнала і влада сусідньої Ростовської області. За словами тимчасового виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, найкритичніша обстановка склалася з популярною маркою бензину АІ-95. Через брак палива на ростовських заправках знову утворилися тривалі черги, у зв'язку з чим там також відновили чергування волонтерів.

Як відомо, черги та обмеження на продаж бензину зафіксовано щонайменше у 12 регіонах РФ, включаючи Краснодарський і Приморський краї, Воронезьку, Ростовську та інші області. У Липецькій та Оренбурзькій областях через брак пального навіть повернули систему продажу «парний-непарний» за останніми цифрами автономерів.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня, Сили оборони України уразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області. Генштаб повідомляв про пожежу на підприємстві. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік, він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут і бітум.

Теги: росія АЗС бензин пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачання готового пального з Індії та Китаю дають Кремлю деяку можливість компенсувати внутрішній дефіцит і згладжувати наслідки українських атак
Бензинова криза у Росії. Хто рятує Путіна і фінансує війну проти України війна і бізнес
26 липня, 21:30
Аналітики оцінили наслідки удару по заводу «Авітек»
Ураження «Авітека» може вдарити по ЗРК і крилатих ракетах Росії
24 липня, 13:36
Латвія прибере з автошляхів дорожні знаки з напрямками на Росію та Білорусь
Латвія змінить дорожні знаки, прибравши напрямки на Росію та Білорусь
27 липня, 10:58
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
Кеннеді: Ця війна, як і всі інші, жахлива
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
12 серпня, 23:43
У Росії виводять з пілотного режиму військовий маркетплейс «Рой.Маркет»
У Росії з'явиться маркетплейс для військових
14 серпня, 04:28
Зеленський назвав втрати РФ на Запорізькому напрямку
Мінус 7000 щомісяця: Зеленський назвав напрямок шалених втрат РФ
19 липня, 04:24
Повної зупинки продажу дизельного пального найближчим часом очікувати не варто
В Україні АЗС обмежують продаж дизеля
2 серпня, 16:32
Корецький поставив послам нове завдання щодо російських активів
Заморожені активи Росії. Новий прем'єр поставив завдання послам
3 серпня, 18:14

Соціум

У Краснодарському краї ускладнилася ситуація з бензином
У Краснодарському краї ускладнилася ситуація з бензином
Азербайджан оголосив у розшук російського політтехнолога з українським минулим
Азербайджан оголосив у розшук російського політтехнолога з українським минулим
Німеччина дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів
Німеччина дозволила українцям обмінювати водійські права без іспитів
Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
Росіяни приховали ракетну батарею біля Фінляндії на онлайн-картах
Росіяни приховали ракетну батарею біля Фінляндії на онлайн-картах
Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі
Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua