У Краснодарському краї ускладнилася ситуація з бензином

В Краснодарському краї припинили роботу 120 АЗС

У Краснодарському краї РФ та сусідній Ростовській області суттєво загострилася ситуація з постачанням пального, що призвело до масового закриття автозаправних станцій та повернення черг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Astra.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, за останні два тижні ситуація значно ускладнилася, внаслідок чого в регіоні припинили роботу 120 АЗС. Наразі там продовжують функціонувати понад 920 заправок. На тлі дефіциту місцева влада запровадила жорсткі обмеження: зупинено продаж пального у каністри чи інші ємності, а також діють ліміти на відпуск бензину в одні руки. Для утримання порядку та регулювання черг на АЗС залучили волонтерів і казаків, а жителів закликають не купувати пальне про запас.

Проблеми з паливним забезпеченням визнала і влада сусідньої Ростовської області. За словами тимчасового виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, найкритичніша обстановка склалася з популярною маркою бензину АІ-95. Через брак палива на ростовських заправках знову утворилися тривалі черги, у зв'язку з чим там також відновили чергування волонтерів.

Як відомо, черги та обмеження на продаж бензину зафіксовано щонайменше у 12 регіонах РФ, включаючи Краснодарський і Приморський краї, Воронезьку, Ростовську та інші області. У Липецькій та Оренбурзькій областях через брак пального навіть повернули систему продажу «парний-непарний» за останніми цифрами автономерів.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня, Сили оборони України уразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області. Генштаб повідомляв про пожежу на підприємстві. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік, він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут і бітум.