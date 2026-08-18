У Московській області дрон влучив в склад Wildberries

У ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки БпЛА

Безпілотник влучив у склад Wildberries в Богородському міському окрузі Підмосков’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«У Богородському пошкоджено два приватні будинки в СНТ «Альбатрос», сталася пожежа в гостьовому будинку в Ногінську, крім того, безпілотник влучив у склад Wildberries у районі «Атлант-парку» – пожежу локалізовано», – зауважив губернатор регіону Андрій Воробйов.

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Посадовець додав, що нібито постраждалих немає.

За словами Воробйова, найсерйозніші наслідки зафіксовано в Павлово-Посадському окрузі. «У селі Кузнеці повністю згорів приватний будинок, у Павловському Посаді сталося загоряння покрівлі багатоквартирного будинку, мешканців евакуювали – ніхто не постраждав, ще одна пожежа сталася в будівлі на вулиці 1 Травня», – сказав він.

Напередодні повідомлялося, що Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. За даними Міноборони, у ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку «Коледіно».

Серія ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries уже призвела до значних втрат компанії. За оцінкою DataInsight, маркетплейс втратив близько третини своїх складських потужностей, а прямі збитки оцінювали у 147-223 млрд рублів. З урахуванням демонтажу пошкоджених об'єктів, вивезення відходів та рекультивації територій сума може сягнути 278 млрд рублів.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.