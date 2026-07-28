Трамп відповів, чи вистачає США боєприпасів після допомоги Україні

Президент США запевнив, що американських арсеналів достатньо, але водночас знову звинуватив Джо Байдена у надмірних поставках зброї Києву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення про швидке скорочення запасів американської зброї. Водночас глава Білого дому вкотре згадав військову допомогу Україні за президентства Джо Байдена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Заява Трампа прозвучала на тлі публікацій американських ЗМІ про те, що активне використання сучасних перехоплювачів ППО та високоточної зброї на Близькому Сході створює додаткове навантаження на військові арсенали США.

За даними CBS News, анонімні представники американських військових та розвідувальних структур висловлюють занепокоєння темпами витрачання озброєння та потенційною готовністю країни до можливих майбутніх конфліктів.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи непокоїть його скорочення запасів боєприпасів. «Ні. У нас їх достатньо. У нас багато боєприпасів. Різних типів», – відповів президент США.

Після цього Трамп знову розкритикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що той передав Україні значні обсяги американського озброєння.

«Знаєте, Байден багато дав Україні. І тому ми їх нарощуємо. Але у нас багато. У нас також багато речей середнього рівня. Я маю на увазі, більше, ніж ми могли б використати за будь-яких обставин. Але у нас багато. Чесно кажучи, я хотів би мати більше. Але Байден так багато дав Україні. Коли я пішов, шафи були повні», – сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що Вашингтон прагне збільшити запаси окремих видів найсучаснішого озброєння, хоча нинішній рівень забезпечення він вважає достатнім.

Крім того, 27 липня Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не виключає позитивного розвитку переговорів з Іраном, однак паралельно готується і до альтернативного сценарію, якщо дипломатичним шляхом досягти домовленостей не вдасться.