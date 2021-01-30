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    У світі

    На Мадагаскарі знайшли новий крихітний вид хамелеонів

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    <p>Самець Brookesia nana</p> - На Мадагаскарі знайшли новий крихітний вид хамелеонів

    Самець Brookesia nana

    Фото: Scientific Reports

    Це найменші рептилії у світі

    Вчені відкрили на Мадагаскарі, ймовірно, найменший вид рептилій у світі – це мініатюрний хамелеон-брукезія.

    Про це йдеться в статті у журналі Scientific Reports.

    Німецькі вчені разом з колегами з Мадагаскару виявили брукезію розміром лише 13,5 міліметра – від кінчика морди до клоаки. Цей вид отримав назву Brookesia nana, автори відкриття кажуть, що це, ймовірно, найменша рептилія у світі.

    Двох таких рептилій – самця і самку – вчені піймали ще у 2012 році. Це дві мініатюрні особини світло-коричневого кольору, які не були схожими на жоден відомий вид. У підсумку генетичний аналіз довів, що це новий вид.

    Самка була розміром 19,2 міліметра, а самець – 13,5. До цього найменшим хамелеоном, який фіксували вчені, вважався вид Brookesia micra розміром 15,3 міліметра.

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    Автори статті вважають, що представники відкритого ними виду живуть тільки у лісах гірського масиву Сурат. Проблема в тому, що ліси на острові спалюють як паливо та вирубують для сільськогосподарських угідь, тому майбутнє Brookesia nana не можна назвати безхмарним. 

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    Теги: тварини наука Африка
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