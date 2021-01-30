На Мадагаскарі знайшли новий крихітний вид хамелеонів

Це найменші рептилії у світі

Вчені відкрили на Мадагаскарі, ймовірно, найменший вид рептилій у світі – це мініатюрний хамелеон-брукезія.

Про це йдеться в статті у журналі Scientific Reports.

Німецькі вчені разом з колегами з Мадагаскару виявили брукезію розміром лише 13,5 міліметра – від кінчика морди до клоаки. Цей вид отримав назву Brookesia nana, автори відкриття кажуть, що це, ймовірно, найменша рептилія у світі.

Двох таких рептилій – самця і самку – вчені піймали ще у 2012 році. Це дві мініатюрні особини світло-коричневого кольору, які не були схожими на жоден відомий вид. У підсумку генетичний аналіз довів, що це новий вид.

Самка була розміром 19,2 міліметра, а самець – 13,5. До цього найменшим хамелеоном, який фіксували вчені, вважався вид Brookesia micra розміром 15,3 міліметра.

Автори статті вважають, що представники відкритого ними виду живуть тільки у лісах гірського масиву Сурат. Проблема в тому, що ліси на острові спалюють як паливо та вирубують для сільськогосподарських угідь, тому майбутнє Brookesia nana не можна назвати безхмарним.

Читайте також: