Хуртовини паралізували рух транспорту у Монголії



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Сильний вітер і мокрий сніг будуть спостерігатися в багатьох районах Монголії до кінця місяця Фото: news.cn

Сильні заметілі охопили південні, центральні та східні регіони Монголії, це призвело до нульової видимості на дорогах

Через екстремальні погодні умови влада Монголії прийняла рішення обмежити дорожній рух у низці регіонів.

Про це інформує «Сіньхуа» з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Міністр дорожньо-транспортного розвитку Монголії Бямбасуренгийн Енх-Амгалан видав указ про обмеження поїздок автомагістралями, які пов'язують Улан-Батор із декількома провінціями, через сильний вітер і хуртовини», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сильні заметілі охопили південні, центральні та східні регіони Монголії, це призвело до нульової видимості на дорогах. З огляду на це траси, що пов'язують Улан-Батор з низкою провінцій, будуть закриті як мінімум кілька днів.

З початку травня на більшій території Монголії вкрай складні погодні умови. Минулого тижня від переохолодження під час сильної заметілі померли шість пастухів.

Як повідомляє Інститут метеорології та моніторингу довкілля Монголії, сильний поривчастий вітер і мокрий сніг будуть спостерігатися в багатьох районах країни до кінця місяця.

Нагадаємо, у травні північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досягав 6 см.