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Ілон Маск будує власне місто

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Ілон Маск будує власне місто
Мільярдер тримає в таємниці деталі будівництва, яке розпочалося 2021 року
фото з відкритих джерел

Відомий американський підприємець та мільярдер планує здійснити черговий амбітний проєкт

У мережі з'явилася інформація про будівництво компанією Ілона Маска власного міста на околицях штату Техас, приблизно за 60 кілометрів від міста Остін. Про таке пише видання The Wall Street Journal.

На зустрічах із землевласниками та агентами з нерухомості Маск та співробітники його компаній описали своє бачення майбутнього міста вздовж річки Колорадо неподалік Техасу, де його працівники могли б жити та працювати.

Як зазначають журналісти, будівницто міста Снейлбрук розпочалося ще 2021 року. Уже відомо, що на території планують розмісти виробничі об’єкти Tesla Inc. та SpaceX (компанії Маска), а також житловий сектор – модульні будинки, тренажерний зал, басейн, спортивні майданчики, школа та лікарня. Скільки саме землі купив Маск наразі невідомо, проте припускають, що протяжність міста буде коливатися  від 14 км до 24 км.

У мережі з'явилися ексклюзивні фото плану майбутнього міста
У мережі з'явилися ексклюзивні фото плану майбутнього міста
WSJ

WSJ, посилаючись на власні джерела, пише, що Маск, його колишня дівчина, співачка Граймс, репер Каньє Вест та архітектурний дизайнер Веста минулого року кілька разів обговорювали, як може виглядати місто.

«Містер Маск, його колишня дівчина, Каньє Вест і архітектурний дизайнер містера Веста минулого року кілька разів обговорювали, як може виглядати містечко Маска. Ці розмови включали широкі ідеї та деякі візуальні макети, за словами одного з наближених жо компанії людей, але не призвели до конкретних планів», – зазначають журналісти.

При цьому влада округу Бастроп стверджує, що ще не отримувала заявку на реєстрацію нового населеного пункту. За законом Техасу, щоб набути статусу міста, в поселенні має постійно жити не менше 201 людини.

Співробітники Маска кажуть, що деталі проекту він вважає за краще тримати в таємниці. Місцеві фермери вже стривожені, що будівництво та робота промислових об’єктів можуть забруднити воду в окрузі.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск оскандалився з заявою щодо Революції Гідності

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Теги: Ілон Маск місто

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