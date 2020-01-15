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    Технології

    Маск пообіцяв, що Tesla буде «говорити»

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    Електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, &laquo;вимовляє&raquo; фразу &laquo;Well don&rsquo;t just stand there staring, hop in&raquo; (&laquo;Не стій там стовпом, заплигуй&raquo;) - Маск пообіцяв, що Tesla буде «говорити»
    Електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, «вимовляє» фразу «Well don’t just stand there staring, hop in» («Не стій там стовпом, заплигуй»)

    Завдяки здатності «розмовляти» електромобілі Tesla зможуть ще краще взаємодіяти з пішоходами, попереджаючи аварії

    Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що автомобілі Tesla можуть скоро стати електромобілями, які «говорять».

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Tesla скоро будуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете. Це реальність», - написав Маск.

    Як зазначає портал Naked Science, на відео, яке додано до твіту Маска, електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, «вимовляє» фразу «Well don’t just stand there staring, hop in» («Не стій там стовпом, заплигуй»).

    Звук, швидше за все, лунає зі спеціальних динаміків, які розташовані на днищі передньої частини авто, щоб оповіщати пішоходів про своє наближення на високих швидкостях.

    Поки точно не відомо, наскільки серйозним був Маск, публікуючи свій твіт. Однак не виключено, що в Tesla спробують вижати максимум користі і медійного шуму з динаміків. Завдяки здатності «розмовляти» електромобілі компанії зможуть ще краще взаємодіяти з пішоходами, попереджаючи аварії.

     

    Електромобілі автомобіль Tesla Ілон Маск
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