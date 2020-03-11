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    Технології

    Маск побудує в США завод для виробництва пікапів Cybertruck

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    &nbsp;Також завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США - Маск побудує в США завод для виробництва пікапів Cybertruck
     Також завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США

    Завод буде в центральній частині США, - написав керівник Tesla Inc

    Американський виробник електромобілів Tesla Inc. має намір побудувати завод для виробництва пікапів Cybertruck у центральній частині США. Про це написав у Twitter голова компанії Ілон Маск.

    «Шукаємо місце для Cybertruck Gigafactory. Це буде в центральній частині США», - написав він.

    Рішення компанії залежатиме від стимулювальних заходів місцевої влади, логістичних витрат, наявності робочої сили «із широким колом талантів» та рівня життя, пояснив Маск у коментарі для The Wall Street Journal.

    Голова компанії також повідомив у Twitter, що завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США.

    У січні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC сказав, що Маск «має намір побудувати дуже великий завод у США».

    Нагадаємо, Tesla представила броньований електричний пікап Cybertruck у листопаді минулого року. Компанія планувала розпочати виробництво наприкінці 2021 року.

    У лютому Маск натякнув на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія може побудувати завод у Техасі. Колишній губернатор цього штату Рік Перрі створив фонд підтримки підприємництва, який став одним із найбільших у країні.

    Влада Техасу раніше надала компанії Маска SpaceX $2,3 млрд для будівництва космодрому поблизу міста Браунсвілл.

    Tesla має завод у Фремонті, штат Каліфорнія, де виробляє електромобілі Model S, Model X та Model 3. Автовиробник також розпочав обмежений випуск Model Y на цьому підприємстві.

    Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в $39990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990.

    Компанія Tesla за 3 дні після презентації електричного пікапу Cybertruck отримала 200 тисяч замовлень.

    Як повідомлялося, Tesla похвалилася своїм мільйонним автомобілем.

    Також у середині лютого цього року Tesla відкликала 15 тисяч автомобілів через несправність керма.

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