Маск побудує в США завод для виробництва пікапів Cybertruck



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Також завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США

Завод буде в центральній частині США, - написав керівник Tesla Inc

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. має намір побудувати завод для виробництва пікапів Cybertruck у центральній частині США. Про це написав у Twitter голова компанії Ілон Маск.

«Шукаємо місце для Cybertruck Gigafactory. Це буде в центральній частині США», - написав він.

Рішення компанії залежатиме від стимулювальних заходів місцевої влади, логістичних витрат, наявності робочої сили «із широким колом талантів» та рівня життя, пояснив Маск у коментарі для The Wall Street Journal.

Голова компанії також повідомив у Twitter, що завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США.

У січні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC сказав, що Маск «має намір побудувати дуже великий завод у США».

Нагадаємо, Tesla представила броньований електричний пікап Cybertruck у листопаді минулого року. Компанія планувала розпочати виробництво наприкінці 2021 року.

У лютому Маск натякнув на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія може побудувати завод у Техасі. Колишній губернатор цього штату Рік Перрі створив фонд підтримки підприємництва, який став одним із найбільших у країні.

Влада Техасу раніше надала компанії Маска SpaceX $2,3 млрд для будівництва космодрому поблизу міста Браунсвілл.

Tesla має завод у Фремонті, штат Каліфорнія, де виробляє електромобілі Model S, Model X та Model 3. Автовиробник також розпочав обмежений випуск Model Y на цьому підприємстві.

Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в $39990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990.

Компанія Tesla за 3 дні після презентації електричного пікапу Cybertruck отримала 200 тисяч замовлень.

Як повідомлялося, Tesla похвалилася своїм мільйонним автомобілем.

Також у середині лютого цього року Tesla відкликала 15 тисяч автомобілів через несправність керма.