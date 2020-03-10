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    Технології

    Tesla похвалилася своїм мільйонним автомобілем

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    Tesla похвалилася своїм мільйонним автомобілем

    Ілон Маск привітав команду Tesla з виготовленням ювілейного авто у соцмережі

    Керівник компанія Tesla Ілон Маск похвалився виготовленням свого мільйонного автомобіля. Фото автомобіля і команди Маск оприлюднив на сторінці у Twitter

    «Вітаю команду Tesla з виготовленням нашого 1 000 000 автомобіля», - написав він у соцмережі.

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    Як повідомлялося, у Києві помітили Tesla Cybertrack, який ще не з’явився у продажу (фото) при тому, що «пікап майбутнього» ще не з'явився в продажу. Жителі і гості столиці активно фотографували пікап та ділилися знімками в мережі. Як виявилося, пікап майбутнього був всього лише копією, а його поява пов'язана з проведенням у Києві фіналу змагання з комп'ютерної гри Dota 2 під назвою WePlay! Tug of War: Mad Moon.

    Також у середині лютого цього року Tesla відкликала 15 тисяч автомобілів через несправність керма.

    Електромобілі Tesla Ілон Маск Twitter
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