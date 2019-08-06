Ілон Маск порівняв королеву Єлизавету телепузиками
Ілон Маск пожартував над манерою одягатися королеви
Колаж: Elon Musk, Twitter
Американський мільярдер порівняв британську королеву з героями популярної дитячої телепередач
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пожартував над королевою Великої Британії Єлизаветою II, порівнявши її з персонажами дитячого шоу «Телепузики».
Маск опублікував фотографію персонажів популярного шоу, а потім опублікував Єлизавету II в образі телепузиків.
Фотографію з телепузиками (Teletubbies) бізнесмен назвав Teletub і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск підписав Queen з емодзі бджоли - тобто «бджоломатка».
Queen pic.twitter.com/InE4OIu9kL— Elon Musk (@elonmusk) 4 серпня 2019 р.
До слова, Ілон Маск хоче розпочати випробування на людях, щоб з’єднати «мозок із комп’ютером».