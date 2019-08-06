Ілон Маск порівняв королеву Єлизавету телепузиками



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Ілон Маск пожартував над манерою одягатися королеви Колаж: Elon Musk, Twitter

Американський мільярдер порівняв британську королеву з героями популярної дитячої телепередач

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пожартував над королевою Великої Британії Єлизаветою II, порівнявши її з персонажами дитячого шоу «Телепузики».

Маск опублікував фотографію персонажів популярного шоу, а потім опублікував Єлизавету II в образі телепузиків.

Фотографію з телепузиками (Teletubbies) бізнесмен назвав Teletub і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск підписав Queen з емодзі бджоли - тобто «бджоломатка».

До слова, Ілон Маск хоче розпочати випробування на людях, щоб з’єднати «мозок із комп’ютером».