Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі

Освітній ступінь Маска – бакалавр з фізики та економіки

Піонер новітніх технологій, дослідник та підприємець зі США Ілон Маск має намір створити власний університет у штаті Техас. Заклад матиме технологічний профіль. Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.

«Я міркую над тим, аби відкрити новий університет – Інститут технології та науки Техасу», – повідомив Маск у себе в Twitter.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

Суттєвих подробиць він поки що не наводить.

«Ви повинні зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X», – зазначає у коментарях політик-демократ, кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд.

Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах – в Королівському університеті у Кінгстоні, Університеті Пенсільванії та в Стенфорді, але ніде не затримувався на тривалий часю Зокрема, в останньому місці навчання протимався лише два дні.

Його освітній ступінь – бакалавр з фізики та економіки.

Як повідомлялося, Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною.

Нагадаємо, капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд.