Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі

Піонер новітніх технологій, дослідник та підприємець зі США Ілон Маск має намір створити власний університет у штаті Техас. Заклад матиме технологічний профіль. Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.

«Я міркую над тим, аби відкрити новий університет – Інститут технології та науки Техасу», – повідомив Маск у себе в Twitter.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science