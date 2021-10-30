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    Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі

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    Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах - Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі

    Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах

    Фото з відкритих джерел

    Освітній ступінь Маска – бакалавр з фізики та економіки

    Піонер новітніх технологій, дослідник та підприємець зі США Ілон Маск має намір створити власний університет у штаті Техас. Заклад матиме технологічний профіль. Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.

    «Я міркую над тим, аби відкрити новий університет – Інститут технології та науки Техасу», – повідомив Маск у себе в Twitter.

    Суттєвих подробиць він поки що не наводить.

    «Ви повинні зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X», – зазначає у коментарях політик-демократ, кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд.

    Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах – в Королівському університеті у Кінгстоні, Університеті Пенсільванії та в Стенфорді, але ніде не затримувався на тривалий часю Зокрема, в останньому місці навчання протимався лише два дні.
    Його освітній ступінь – бакалавр з фізики та економіки.

    Як повідомлялося, Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною.

    Нагадаємо, капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд.

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    Теги: США технології навчання Tesla Ілон Маск Twitter університет
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    Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі