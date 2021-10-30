Ілон Маск відкриє власний університет у Техасі
Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах
Освітній ступінь Маска – бакалавр з фізики та економіки
Піонер новітніх технологій, дослідник та підприємець зі США Ілон Маск має намір створити власний університет у штаті Техас. Заклад матиме технологічний профіль. Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.
«Я міркую над тим, аби відкрити новий університет – Інститут технології та науки Техасу», – повідомив Маск у себе в Twitter.
Am thinking of starting new university:— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021
Texas Institute of Technology & Science
Суттєвих подробиць він поки що не наводить.
«Ви повинні зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X», – зазначає у коментарях політик-демократ, кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд.
Як повідомлялося, Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною.
Нагадаємо, капіталізація Tesla уперше перевищила $1 трлн. Її генеральний директор Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Капітал Маска оцінили у $271,3 млрд.