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    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною

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    Ілон Маск (на фото) посміявся над Тімом Куком - Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною
    Ілон Маск (на фото) посміявся над Тімом Куком
    Фото з відкритих джерел

    Керівник Tesla Ілон Маск посміявся із занадто дорогої новинки від Apple

    Найбагатша людина у світі, керівник компанії Tesla Ілон Маск поглузував над новинкою від Apple. До того ж, зробив це бізнесмен під дописом у Twitter Тіма Кука, голови Apple.

    У жовтні Кук запросив всіх бажаючих відвідати новий магазин компанії у Туреччині. На що у коментарях до публікації Маск відповів: «Приходьте подивитися на серветку».

    Ідеться про новий аксесуар від Apple – серветку для протирання екранів смартфонів та комп’ютерів. За шматок ганчірки компанія просить $19. Це найдорожча серветка, яку можна знайти у продажу.

    Важко зрозуміти, чому фірмова серветка Apple коштує майже $20. Візуально це звичайна мікрофібра, які в Україні продають за 100-150 грн. А можна знайти і дешевше.

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    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною
    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною
    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною
    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною

    Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

    Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

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    Теги: Ілон Маск Twitter Apple
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    Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною