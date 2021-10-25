Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною

Керівник Tesla Ілон Маск посміявся із занадто дорогої новинки від Apple

Найбагатша людина у світі, керівник компанії Tesla Ілон Маск поглузував над новинкою від Apple. До того ж, зробив це бізнесмен під дописом у Twitter Тіма Кука, голови Apple.

У жовтні Кук запросив всіх бажаючих відвідати новий магазин компанії у Туреччині. На що у коментарях до публікації Маск відповів: «Приходьте подивитися на серветку».

Come see the Apple Cloth ™️ — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Ідеться про новий аксесуар від Apple – серветку для протирання екранів смартфонів та комп’ютерів. За шматок ганчірки компанія просить $19. Це найдорожча серветка, яку можна знайти у продажу.

Важко зрозуміти, чому фірмова серветка Apple коштує майже $20. Візуально це звичайна мікрофібра, які в Україні продають за 100-150 грн. А можна знайти і дешевше.

Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.