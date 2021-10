Маск висміяв новинку Apple, яку компанія продає за рекордно високою ціною

Найбагатша людина у світі, керівник компанії Tesla Ілон Маск поглузував над новинкою від Apple. До того ж, зробив це бізнесмен під дописом у Twitter Тіма Кука, голови Apple.

У жовтні Кук запросив всіх бажаючих відвідати новий магазин компанії у Туреччині. На що у коментарях до публікації Маск відповів: «Приходьте подивитися на серветку».

Come see the Apple Cloth ™️