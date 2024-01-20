Російські добровольці ліквідували групу сил ФСБ на кордоні РФ (відео)

Російський добровольчий корпус знову проводить спецоперації на території РФ

Російський добровольчий корпус провів спецоперацію в РФ, під час якої атакували прикордонні сили ФСБ у Брянській області. Про це РДК повідомляє у Telegram.

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«Розвідгрупа РДК знову на Батьківщині! 18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили УРАЛ 4320 МО РФ та особовий склад прикордонних військ», – йдеться в повідомленні.

У РДК зазначають, що для деяких бійців ця операція була першою.

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З'явилося відео бойової роботи.

Нагадаємо, що цьогоріч у вересні бійці Російського добровольчого корпусу заявили, що провели рейд на територію Росії, у ході якого вбили двох співробітників Федеральної служби безпеки.