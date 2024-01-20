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Російські добровольці ліквідували групу сил ФСБ на кордоні РФ (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські добровольці ліквідували групу сил ФСБ на кордоні РФ (відео)
Розвідники РДК знищили УРАЛ російських прикордонних військ
фото: скріншот із відео

Російський добровольчий корпус знову проводить спецоперації на території РФ

Російський добровольчий корпус провів спецоперацію в РФ, під час якої атакували прикордонні сили ФСБ у Брянській області. Про це РДК повідомляє у Telegram.

«Розвідгрупа РДК знову на Батьківщині! 18 січня наші розвідники провели зухвалу операцію під час якої знищили УРАЛ 4320 МО РФ та особовий склад прикордонних військ», – йдеться в повідомленні.

У РДК зазначають, що для деяких бійців ця операція була першою.

З'явилося відео бойової роботи.

Нагадаємо, що цьогоріч у вересні бійці Російського добровольчого корпусу заявили, що провели рейд на територію Росії, у ході якого вбили двох співробітників Федеральної служби безпеки. 

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Теги: ФСБ добровольці росія війна

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