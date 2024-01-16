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Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою»

Збільшення фінансової підтримки для України в майбутньому може допомогти уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, до якої американські війська будуть змушені втрутитися. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє ABC News.

«Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою», – заявив глава МЗС України.

Кулеба зазначив, що Україна продовжить боротьбу проти країни-агресора навіть за недостатньої військової допомоги від союзників.

«Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації», – зазначив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».

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Теги: Адміністрація Президента зброя фінансування Україна Дмитро Кулеба

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