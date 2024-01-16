Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією

Кулеба: «Ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою»

Збільшення фінансової підтримки для України в майбутньому може допомогти уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, до якої американські війська будуть змушені втрутитися. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє ABC News.

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«Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою», – заявив глава МЗС України.

Кулеба зазначив, що Україна продовжить боротьбу проти країни-агресора навіть за недостатньої військової допомоги від союзників.

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«Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації», – зазначив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».