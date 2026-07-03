Інтерпол оголосив у розшук підозрювану у вибуху в Монако українку

Ймовірно, підозрювана діяла не сама

Анастасія Березовська – головна підозрюана у справі вибуху в Монако, під час якого постраждало троє людей. Про це пише «Главком» із посиланням на французькі ЗМІ та Інтерпол.

Аби знайти та вистежити підозрювану сили безпеки Монако задіяли 200 осіб, розповів Головний суперінтендант Ерік Арела, відповідальний за громадську безпеку Монако. Він високо оцінив «виняткову роботу сил і згадав про «монументальне використання записів з камер відеоспостереження, що мало вирішальне значення для нашого розслідування», проведеного спільно з Інтерполом та Європолом.

За дві доби слідчі встановили особу підозрюваної

«Слідчим знадобилося 48 годин, щоб встановити особу головного підозрюваного у вибуху, який стався в Монако в понеділок, 29 червня», – заявив заступник прокурора Монако Морган Реймонд на прес-конференції в п'ятницю, 3 липня.

За словами Реймонда, 39-річна українка на ім'я Анастасія Березовська діяла не сама.

«Останніми днями було заарештовано ще двох чоловіків, але нічого не встановило їхньої причетності. Їх звільнили з-під варти», – додав він.

фото: bfmtv

За інформацією видання Nice Matin, жінка ще 26 червня розвідала місце події на автомобілі.

«Заступник прокурора заявив, що підозрювана здійснила кілька розвідувальних поїздок у попередні дні, зокрема 26 та 27 червня. Вона була одягнена в той самий одяг та переодягнена чоловіком . 28 червня жінка також здійснила аналогічну розвідку: вважається, що це підозрювана. Вона описується, як людина міцної статури та має щонайменше одне татуювання», - пише Le Figaro.

Українку оглошено у розшук Інтерполу. За даними ЗМІ камери спостереження зафіксували жінку Німеччині. Інтерпол повідомляє, розшукувана – 39-річна українка Анастасія Березовська. Жінка має міцну статуру, чорне волосся та татуювання на правій руці (ймовірно змії) та розмовляє німецькою.

скріншот із сайту Інтерполу

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Водночас Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомила, що не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

До слова, посольство України у Франції встановило прямий контакт із представниками поліції і медичних закладів Монако після вибуху, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен.