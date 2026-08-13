Таємна пересадка Трампа в Анкарі. Президентському борту загрожувала атака

Загрозу визнали настільки серйозною, що американський президент залишив Туреччину на третьому літаку лише з кількома членами своєї команди

Президента США Дональда Трампа після саміту НАТО в Анкарі таємно пересадили на інший літак через інформацію про можливу спробу збити президентський борт із переносного зенітно-ракетного комплексу. Загрозу визнали достатньо конкретною, щоб американський лідер не залишав Туреччину на жодному з офіційних президентських літаків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними журналістів, інформація про можливий замах на Трампа надійшла американським безпековим службам в останній день саміту НАТО в Анкарі. Йшлося про можливу спробу збити президентський літак за допомогою ПЗРК.

Отримана інформація була «достатньо конкретною», щоб відповідальні за безпеку американського президента особи вирішили змінити план його повернення з Туреччини.

Зокрема, для Трампа визнали надто ризикованим виліт на будь-якому з офіційних президентських бортів – як на старішому літаку, так і на новому «катарському».

Додаткове занепокоєння американської сторони викликало те, що в Ірані, як видавалося, знали деталі пересування делегації США під час її перебування в Туреччині.

У результаті Трампа вирішили таємно пересадити на третій літак. Разом із президентом США на інший борт перейшли троє його помічників та очільник Міністерства війни Піт Гегсет.

Серед помічників були Наталі Харп, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно та керівник операцій Овального кабінету Волт Наут, який також часто подорожує разом із Трампом.

Водночас на президентському борту залишилися інші високопосадовці американської адміністрації. Серед них – державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер.

Таким чином, американська сторона фактично розділила президента та частину його делегації між різними літаками на тлі отриманої інформації про можливу атаку.

Нагадаємо, 11 серпня ЗМІ повідомили, що Дональда Трампа таємно вивезли з Туреччини на іншому літаку. За даними журналістів, американський президент пересів з Air Force One за допомогою фургона, який зазвичай використовують для доставки їжі.