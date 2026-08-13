Зеленський назвав, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Президент заявив, що нинішнього тиску на Кремль недостатньо, та закликав Вашингтон активніше долучитися до мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів до мирного процесу здатна допомогти відновити повноцінні переговори з Росією щодо завершення війни. За його словами, зараз на російського диктатора Володимира Путіна чиниться недостатній тиск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Київ розраховує на активнішу участь США

Зеленський підтвердив, що Київ уже передав Вашингтону нові пропозиції щодо мирного процесу. Президент не став розкривати їхні подробиці, однак висловив переконання, що шанси на відновлення переговорів є за умови максимальної залученості США.

Український президент наголосив, що посилення тиску на Путіна здатне дати результат, особливо якщо до цього активніше долучиться Білий дім.

«Нам потрібна більша участь американської сторони в мирному плані. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і зараз на нього недостатньо тиску», – заявив Зеленський.

Таким чином, глава держави пов'язав перспективу відновлення переговорів із більш активною участю американської сторони та посиленням тиску на російського диктатора.

Водночас Зеленський вкотре відкинув сценарій, за якого Україна мала б вивести свої війська з Донбасу в межах потенційних домовленостей із Росією.

Зеленський назвав головну умову для припинення бойових дій

Президент наголосив, що ключовим питанням для Києва залишаються гарантії безпеки. Українська сторона прагне не допустити ситуації, за якої Росія використає можливу тривалу паузу у війні для накопичення сил, а потім знову розпочне наступ.

«Головне питання полягає в тому, чому він (Путін – ред.) не прийде знову з одним чи двома додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чи не прийде він знову, щоб окупувати нас?» – зауважив Зеленський.

Глава держави таким чином наголосив, що для України недостатньо самого припинення бойових дій. Києву потрібні гарантії, які мають захистити країну від повторної російської агресії після можливої паузи у війні.

Заява Зеленського пролунала після передачі Вашингтону нових українських пропозицій щодо мирного процесу. Київ розраховує, що активніша участь американської сторони допоможе посилити тиск на Москву та повернути Росію до переговорів.

Водночас позиція України щодо можливого виведення військ із Донбасу залишилася незмінною. Зеленський відкинув такий сценарій та зосередив увагу на необхідності отримання гарантій безпеки, які унеможливили б новий російський наступ після припинення бойових дій.

Нагадаємо, що Росія заявила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів.