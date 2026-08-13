Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський назвав, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав, хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Зеленський заявив, що США здатні повернути Путіна до переговорів
скриншот з відео

Президент заявив, що нинішнього тиску на Кремль недостатньо, та закликав Вашингтон активніше долучитися до мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів до мирного процесу здатна допомогти відновити повноцінні переговори з Росією щодо завершення війни. За його словами, зараз на російського диктатора Володимира Путіна чиниться недостатній тиск. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Київ розраховує на активнішу участь США

Зеленський підтвердив, що Київ уже передав Вашингтону нові пропозиції щодо мирного процесу. Президент не став розкривати їхні подробиці, однак висловив переконання, що шанси на відновлення переговорів є за умови максимальної залученості США.

Український президент наголосив, що посилення тиску на Путіна здатне дати результат, особливо якщо до цього активніше долучиться Білий дім.

«Нам потрібна більша участь американської сторони в мирному плані. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і зараз на нього недостатньо тиску», – заявив Зеленський.

Таким чином, глава держави пов'язав перспективу відновлення переговорів із більш активною участю американської сторони та посиленням тиску на російського диктатора.

Водночас Зеленський вкотре відкинув сценарій, за якого Україна мала б вивести свої війська з Донбасу в межах потенційних домовленостей із Росією.

Зеленський назвав головну умову для припинення бойових дій

Президент наголосив, що ключовим питанням для Києва залишаються гарантії безпеки. Українська сторона прагне не допустити ситуації, за якої Росія використає можливу тривалу паузу у війні для накопичення сил, а потім знову розпочне наступ.

«Головне питання полягає в тому, чому він (Путін – ред.) не прийде знову з одним чи двома додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чи не прийде він знову, щоб окупувати нас?» – зауважив Зеленський.

Глава держави таким чином наголосив, що для України недостатньо самого припинення бойових дій. Києву потрібні гарантії, які мають захистити країну від повторної російської агресії після можливої паузи у війні.

Заява Зеленського пролунала після передачі Вашингтону нових українських пропозицій щодо мирного процесу. Київ розраховує, що активніша участь американської сторони допоможе посилити тиск на Москву та повернути Росію до переговорів.

Водночас позиція України щодо можливого виведення військ із Донбасу залишилася незмінною. Зеленський відкинув такий сценарій та зосередив увагу на необхідності отримання гарантій безпеки, які унеможливили б новий російський наступ після припинення бойових дій.

Нагадаємо, що Росія заявила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Омську, РФ, 25 липня 2026 року
Путін втрачає союзників? Чому Казахстан змінив тон
25 липня, 20:04
Удари по Росії мають не лише військовий, а й економічний ефект
Ексглава СБУ назвав три головні ефекти ударів по території Росії
5 серпня, 00:40
Трамп: Ми ведемо переговори, подивимося, що станеться. Однак вони (Іран – «Главком») нас поважають
Трамп заявив про скасування наймасштабнішого удару по Ірану після прохань із Тегерана
6 серпня, 08:55
Зеленський поставив уряду Корецького завдання підготувати країну до зими
Новий уряд Корецького отримав перше доручення від Зеленського
16 липня, 21:13
Захарова назвала розробника софту для ЗСУ «головно загрозою світу»
Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності
19 липня, 03:47
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
На Харківщині з-під руїн сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
19 липня, 02:25
Ситуація на фронті 1 серпня
193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026
1 серпня, 22:25
Президент назвав три пріоритети для проходження зими
Підготовка до зими. Зеленський провів засідання РНБО
5 серпня, 18:07
До цілі дрони ССО подолали понад 2 тис. км
Понад 2 тис. км від України. Підтверджено ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ
10 серпня, 17:51

Соціум

«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Німецькі слідчі визначили головного підозрюваного в атаці на Ан-124
Німецькі слідчі визначили головного підозрюваного в атаці на Ан-124
Удари українських дронів спричинили нову проблему для економіки РФ
Удари українських дронів спричинили нову проблему для економіки РФ
Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України
Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
97K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua