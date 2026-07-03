Замах на Єрмолаєва в Монако: правоохоронці ідентифікували підозрювану

29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку

Підозрювана перебуває в розшуку

Правоохоронці встановили особу жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

За версією слідства, жінка діяла, замаскувавшись під чоловіка.

Зазначається, що у день замаху підозрювана кілька разів оглядала місце події. Незадовго до вибуху вона помітила неподалік площі де Мюлен українську родину, простежила за нею, а потім випередила її та залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм. Після цього жінка відійшла на безпечну відстань і, за даними слідства, чекала, доки люди зайдуть усередину.

Коли повз сумку проходила партнерка бізнесмена Анна Насобіна, підозрювана, ймовірно, привела вибухівку в дію за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування. Наразі, за даними видання, стан Анни Насобіної, подруги олігарха, залишається критичним. Їй ампутували обидві ноги.

Підозрювана перебуває в розшуку, щодо неї видано Європейський ордер на арешт. Також відкрито судове розслідування за підозрою у замаху на вбивство, встановленні вибухового пристрою на дорозі загального користування зі злочинним наміром, співучасті та злочинній змові.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Водночас Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомила, що не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

До слова, посольство України у Франції встановило прямий контакт із представниками поліції і медичних закладів Монако після вибуху, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен.