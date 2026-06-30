Дружина Єрмолаєва дала перший коментар після вибуху в Монако

29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку

Анна Єрмолаєва отримала сильний стрес

Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Як інформує «Главком», про це жінка розповіла в коментарі «Суспільному».

Анна Єрмолаєва зазначила, що не була на місці вибуху в Монако, тому не зазнала ушкоджень. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

«Зараз ми перебуваємо в стані сильного стресу та активно співпрацюємо зі слідством та правоохоронними органами», – сказала дружина бізнесмена.

Тим часом генеральний прокурор Монако Стефан Тібо заявив, що правоохоронці продовжують розшуки підозрюваного у вибуху в одному з будиків країни, внаслідок якого поранено троє людей. Водночас цей інцидент не кваліфікують як «теракт», пише газета Nice-Matin.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако, ймовірно, постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

До слова, Посольство України у Франції встановило прямий контакт із представниками поліції і медичних закладів Монако після вибуху, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен і члени його родини.