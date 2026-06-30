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Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако. МЗС розкрило деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако. МЗС розкрило деталі
Увечері 29 червня біля житлового будинку в центрі Монако стався потужний вибух
колаж: glavcom.ua

Правоохоронці активували екстрений план безпеки, триває розшук підозрюваного

Посольство України у Франції встановило прямий контакт із представниками поліції і медичних закладів Монако після вибуху, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен і члени його родини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

«Посольство України у Французькій Республіці (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) надіслало запити до місцевих компетентних органів після появи повідомлень про вибух у Монте-Карло. За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події», – йдеться в повідомленні МЗС.

За даними українського дипломатичного представництва, правоохоронці активували екстрений план безпеки, триває розшук підозрюваного. Прокуратура Монако розпочала розслідування, кваліфікація події уточнюється.

За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України.

З метою оперативного з'ясування обставин та надання консульсько-правової допомоги посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами.

Пресслужба додала, що з метою надання консульської допомоги на місці події перебувають українські дипломати.

Зазначимо, що МЗС не розкриває ім'я українського бізнесмена, але за даними ЗМІ, йдеться, ймовірно, саме про Вадима Єрмолаєва. Також постраждали його дружина та 13-річний син. 

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Окрім трьох поранених членів родини бізнесмена, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

До слова, у французькій пресі з'явились деталі вибуху біля будинку у Монако, де, ймовірно, постраждав підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв з родиною

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Теги: Монако вибух олігархи МЗС

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