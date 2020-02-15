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    У світі

    У Німеччині силовики провели операцію проти ультраправого угруповання

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    У Німеччині силовики провели операцію проти ультраправого угруповання

    Операція була проведена через підозру в підготовці нападів на політиків і мусульман

    У низці федеральних земель Німеччини пройшли обшуки та арешти підозрюваних у членстві в ультраправому угрупованні.

    Про це повідомляє радіо SWR.

    «У кількох федеральних землях пройшла операція проти можливого ультраправого угруповання. Проведено розслідування проти 5 осіб, які організували терористичний осередок, а також 8 їх прихильників», – йдеться у повідомленні.

    Обшуки відбулися на 13 об’єктах, затримано 12 осіб у віці від 20 до 50 років. Ними займається федеральна прокуратура.

    Операція була проведена цього тижня через підозру в підготовці нападів на політиків, мусульман, а також дестабілізації та створення в країні «умови для громадянської війни». Такі плани обговорювалися членами заснованої в 2019 році групи в їх чаті. Про конкретні плани нападів даних немає.

    Нагадаємо, члени німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» приїхали в окупований Луганськ, де брали участь у заході бойовиків «ЛНР». Члени партії «Альтернатива для Німеччини» вже не вперше приїхали на окуповану територію України.

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