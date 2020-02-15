У Німеччині силовики провели операцію проти ультраправого угруповання
Операція була проведена через підозру в підготовці нападів на політиків і мусульман
У низці федеральних земель Німеччини пройшли обшуки та арешти підозрюваних у членстві в ультраправому угрупованні.
Про це повідомляє радіо SWR.
«У кількох федеральних землях пройшла операція проти можливого ультраправого угруповання. Проведено розслідування проти 5 осіб, які організували терористичний осередок, а також 8 їх прихильників», – йдеться у повідомленні.
Обшуки відбулися на 13 об’єктах, затримано 12 осіб у віці від 20 до 50 років. Ними займається федеральна прокуратура.
Нагадаємо, члени німецької правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» приїхали в окупований Луганськ, де брали участь у заході бойовиків «ЛНР». Члени партії «Альтернатива для Німеччини» вже не вперше приїхали на окуповану територію України.