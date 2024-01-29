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Іран вперше запустив в космос три супутники

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран вперше запустив в космос три супутники
Раніше Іран здійснив пʼять невдалих запусків супутників
фото: Iranian Defense Ministry

Західні країни стурбовані ядерною програмою Ірану, яка швидко набирає обертів

Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників за допомогою ракети. Про це пише ABC News.

Зазначається, що запуск стався на тлі підвищеної напруженості на Близькому Сході через війну у Секторі Гази, що викликає побоювання щодо регіонального конфлікту.

Державне телебачення Ірану назвало запущені супутники Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. Mahda – дослідницький супутник, тоді як Kayhan і Hatef – наносупутники, зосереджені на глобальному позиціонуванні та зв’язку відповідно.

Міністр інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Іса Зарепур заявив, що Mahda вже надіслав сигнали на Землю. Перед цим в Ірану були вже пʼять невдалих запусків супутників.

Західні країни стурбовані ядерною програмою Ірану, яка швидко набирає обертів. Раніше Сполучені Штати заявили, що запуски супутників Іраном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН, і закликали Тегеран не вживати жодних заходів із застосуванням балістичних ракет, здатних доставляти ядерну зброю.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем закликав адміністрацію президента Джо Байдена завдати ударів по території Ірану після того, як було нанесено удар по американській базі у Йорданії.

Як повідомлялося, внаслідок атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран. 

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Теги: космос Іран

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