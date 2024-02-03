Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США завдали ударів по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США завдали ударів по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії
фото ілюстративне

Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів

Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. Про це повідомляє Центральне командування США у X.

Сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язаних з ним ополченців. Понад 85 цілей були атаковані за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. 

Повідомляється, що під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та їхніх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal. За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла». 

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США. 

Теги: Ірак США Сирія Іран військові Вашингтон поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На момент аварії була погана видимість, хмарність та мінусова температура
У США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer
5 сiчня, 22:00
Nasams – це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд
Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
9 сiчня, 21:36
Ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль
Ірак відкликає посла з Ірану через ракетний обстріл Ербілю
16 сiчня, 20:04
На думку Зеленського, військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні
Зеленський пояснив, чому Україні завжди не вистачатиме людей на війні
17 сiчня, 16:21
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
19 сiчня, 07:18
Армія Китаю постійно перебуває у бойовій готовності
Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву
12 сiчня, 13:57
За прогнозами синоптиків, цими вихідними в декількох штатах США температура впаде до -26 градусів
Сніговий апокаліпсис у США: загинули щонайменше 50 людей
20 сiчня, 21:55
Україна повернула 207 захисників, суд ООН виніс рішення за позовом України. Головне за 31 січня
Україна повернула 207 захисників, суд ООН виніс рішення за позовом України. Головне за 31 січня
31 сiчня, 21:00
Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
30 сiчня, 09:00

Соціум

Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5640
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5400
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4594
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4520
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua