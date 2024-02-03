США завдали ударів по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії

Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів

Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. Про це повідомляє Центральне командування США у X.

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Сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язаних з ним ополченців. Понад 85 цілей були атаковані за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів.

Повідомляється, що під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та їхніх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal. За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США.