Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході

Байден заявив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Лідер США повідомив, що в минулу неділю ці американські солдати були вбиті в Йорданії «безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)».

«Раніше сьогодні (у п'ятницю, – ред.) я був присутній на гідному поверненні (тіл, – ред.) цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин», – сказав він.

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Байден заявив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики «використовують для нападу на американські війська».

«Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо», – йдеться в заяві американського президента.

При цьому Байден додав, що Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході «або деінде ще у світі».

«Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо», – наголосив він.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal. За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США.