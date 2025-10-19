Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям
колаж: Рівне Експрес

Новоприбулі українські біженці більше не отримуватимуть Bürgergeld

Більшість громадян Німеччини висловлюються проти виплати допомоги з безробіття (Bürgergeld) українським біженцям, згідно з результатами нового опитування INSA, проведеного для видання Bild. Лише 17% опитаних підтримують надання цієї допомоги українцям, тоді як 66% виступають проти, передає «Главком».

Німці дедалі критичніше ставляться до соціальних виплат, які отримують біженці з України. Згідно з офіційними даними, Німеччина щорічно виплачує близько 6,3 мільярда євро допомоги близько 700 тисячам українців.

Проте лише третина з них має роботу, а більшість, які прибули ще в 2022 році, досі не інтегровані на німецькому ринку праці.

Ще більш категоричною є позиція щодо повернення українських чоловіків призовного віку. 62% німців вважають, що ті, хто втік від війни, повинні повернутися до України.

Проти цього виступають лише 18%, ще 8% заявили, що їм байдуже, а 12% не змогли дати відповідь.

Соціологи вказують на чіткий запит суспільства на зміни в політиці щодо біженців, зокрема в сфері надання соціальних виплат. 

Нагадаємо, уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців. 

Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «допомогу для громадян», натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу відповідно до закону про пільги для шукачів притулку.

Теги: Німеччина соцвиплати безробіття біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пісторіус наголосив, що Росія та Китай розширили свої можливості ведення війни у космосі
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
26 вересня, 02:57
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
27 вересня, 13:53
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
15 жовтня, 01:47
Російський літак помітили у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
21 вересня, 16:59
Молодь у Німеччині лінується працювати
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини
29 вересня, 11:25
Автогалузь Румунії потерпає від хвилі звільнень
Хвиля звільнень у Румунії: роботу втрачають тисячі людей
30 вересня, 09:40
Мер Мюнхена вибачився за переповнений Октоберфест
Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
1 жовтня, 17:57
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
11 жовтня, 19:54
Милованов поїхав до Німеччини
«Німецька залізниця жахлива». Милованов розповів, як застряг у поїзді
16 жовтня, 12:15

Економіка

Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Золото подорожчало до рекордного рівня
Золото подорожчало до рекордного рівня
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua