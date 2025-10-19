Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики

Новоприбулі українські біженці більше не отримуватимуть Bürgergeld

Більшість громадян Німеччини висловлюються проти виплати допомоги з безробіття (Bürgergeld) українським біженцям, згідно з результатами нового опитування INSA, проведеного для видання Bild. Лише 17% опитаних підтримують надання цієї допомоги українцям, тоді як 66% виступають проти, передає «Главком».

Німці дедалі критичніше ставляться до соціальних виплат, які отримують біженці з України. Згідно з офіційними даними, Німеччина щорічно виплачує близько 6,3 мільярда євро допомоги близько 700 тисячам українців.

Проте лише третина з них має роботу, а більшість, які прибули ще в 2022 році, досі не інтегровані на німецькому ринку праці.

Ще більш категоричною є позиція щодо повернення українських чоловіків призовного віку. 62% німців вважають, що ті, хто втік від війни, повинні повернутися до України.

Проти цього виступають лише 18%, ще 8% заявили, що їм байдуже, а 12% не змогли дати відповідь.

Соціологи вказують на чіткий запит суспільства на зміни в політиці щодо біженців, зокрема в сфері надання соціальних виплат.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «допомогу для громадян», натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу відповідно до закону про пільги для шукачів притулку.