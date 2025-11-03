Головна Світ Соціум
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чехія планує зменшити допомогу українцям. Як на це вплинула постанова Кабміну
Чехія планує змінювати правила надання тимчасового захисту
фото: з відкритих джерел

У Чехії зросла кількість українських біженців, щотижня до країни прибуває 3 тис. осіб

У Чехії планують скоротити соціальні виплати українським біженцям та змінити умови тимчасового захисту. Влада Чехії зазначає, що на це рішення вплинув українських уряд. Про це пише «Главком» із посиланням на Novinky.cz.

Актуальні дані свідчать про те, що наразі в Чехії проживає близько 400 тис. українців. Ці показники зробили Чехію лідером у рейтингу ЄС за показником кількості українців. До того ж за вересень влада Чехії надала 13,5 тис. тимчасових дозволів на захист, що більше за річний показник.

Причиною цього, за словами місцевого уряду, є дозвіл України на виїзд чоловіка 18-22 років за кордон. Адже щотижня до Чехії прибуває 3 тис. українців. «Головна причина полягає в тому, що молоді українці віком від 18 до 22 років тепер можуть безперешкодно виїжджати з країни на підставі постанови уряду України від 28 серпня», – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала.

Крім цього, Гана Мала зазначила, що якщо такий потік українців продовжиться, правила надання тимчасового захисту будуть змінювати. Але поки що тимчасовий захист у країні продовжили до березня 2027 року.

Також уряд заявив про те, що планує перегляд умов соціальної допомоги. Ці послуги залишать для літніх людей, осіб з інвалідністю та матерів із дітьми. Наразі українці можуть отримати допомогу, що складається з двох частин – прожиткового мінімуму та розрахункових витрат на житло, сума виплат є індивідуальною. Ця допомога передбачається лише протягом перших 150 днів. Потім невразливі особи можуть отримувати лише мінімальні виплати розміром 3130 чеських крон.

Раніше «Главком» розповідав про п’ять незвичайних штрафів в Чехії, про які варто знати українцям. Знання деяких штрафів у Чехії допоможуть вам заощадити до 10 тис. крон. Наприклад за вживання їжі в громадському транспорті передбачає штраф до 1000 крон – це близько 2019 грн.

Також повідомлялося про те, що Чехія надасть Україні унікальну допомогу: супутник, який дозволить проводити незалежний моніторинг території, отримувати точні знімки та відстежувати радіочастотний спектр. Проєкт стане першим такого роду прямим внеском чеської держави в зміцнення обороноздатності України. Його побудують чеські компанії, а запуск очікується протягом року.

Теги: соцвиплати біженці українці за кордоном Чехія

