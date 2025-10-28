Головна Світ Соціум
Траур у Таїланді. Уряд встановив нові правила поведінки для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Псля смерті колишньої королеви Сірікіт оголошено річну жалобу
колаж: Picturedesk

Колишня королева Таїланду Сірікіт померла. Уряд оголосив річну жалобу, протягом якої діють спеціальні правила

У Таїланді оголошено про річний період жалоби після кончини колишньої королеви Сірікіт у віці 93 років. У зв'язку з цим уряд запровадив особливі правила поведінки та дрескоду для туристів. Як повідомляє портал heute.at, місцевим жителям та іноземним гостям протягом найближчих місяців настійно рекомендується поводитися шанобливо та стримано, пише «Главком».

Рекомендується вибирати непомітний, бажано темний і ненав'язливий одяг. Яскраві кольори вважаються недоречними, особливо поблизу королівських резиденцій або на офіційних заходах. Туристам не обов'язково носити чорне, але слід уникати демонстративної розкутості.
 Будь-які гучні вечірки чи надмірне веселе святкування можуть бути сприйняті як прояв нетактовності.

Доступ до храмів, офіційних будівель, а також час проведення громадських заходів може бути обмежений або змінений.

Уряд підкреслив, що загальних заборон на публічні чи приватні заходи немає, але організаторів попросили адаптувати свої програми, зробивши їх тихішими, простішими та з меншою кількістю елементів шоу. 

Фестиваль води та світла Лой Кратонг, який цього року припадає на 5 листопада, буде проведено в скороченому вигляді. Музичний фестиваль «Лео Біч» вже скасовано на знак поваги. Доля легендарних вечірок повного місяця на острові Панган у листопаді та грудні наразі обговорюється.

Влада з туризму зазначає, що більшість свят не скасовуються, а лише коригуються. Уряд сподівається на співчуття та взаємну повагу з боку відвідувачів. Туристи залишаються бажаними гостями, але їхня подорож має бути продуманою та уважною до місцевих традицій жалоби.

Раніше у Таїланді стався дивовижний інцидент за участю 38-річної росіянки, яка, отримавши травму голови, повністю втратила пам'ять, але при цьому заговорила стародавньою російською мовою. 

Коментарі — 0

