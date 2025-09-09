Ізраїль атакував столицю Катару

CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі

Керівництво ХАМАСу вже роками використовує столицю Катару як штаб-квартиру за межами Гази

Ізраїль здійснив атаку на керівництво ХАМАСу в Досі, Катар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Джерело не повідомило, хто був ціллю атаки, але керівництво ХАМАСу вже роками використовує столицю Катару як штаб-квартиру за межами Гази. У понеділок головний переговорник ХАМАСу Халіл Аль-Хайя зустрівся в Досі з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані.

CNN пише, що ця атака, схоже, є першою операцією Ізраїлю в Катарі.

Нагадаємо, палестинське терористичне угруповання ХАМАС оголосило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем. У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.

Як стало відомо, до кінця 2025 року Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході.