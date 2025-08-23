Головна Світ Соціум
ООН вперше визнала голод у Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ООН вперше визнала голод у Газі
фото: Reuters

Ізраїль відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що повідомлення про голод – це «фальшива кампанія» ХАМАС і ООН

Експертна група FRC (Комітет з оцінки голоду) та ООН підтвердили, що у провінції Газа на півночі сектора офіційно зафіксовано голод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Експерти прогнозують, що найближчими тижнями така ситуація пошириться на провінції Дейр-ель-Балах і Хан-Юніс. Аналітики наголосили, що причина голоду цілком антропогенна. У звіті підкреслюється:

«Час для дебатів і зволікань минув – голод вже настав і стрімко поширюється. Не повинно залишатися сумнівів, що потрібні негайні й масштабні заходи реагування».

У документі також зазначено: якщо не буде оголошено перемир’я, що дозволить доставку гуманітарної допомоги, не буде відновлено постачання продуктів харчування, базових послуг охорони здоров’я та водопостачання, то кількість смертей, яких ще можна уникнути, зростатиме в геометричній прогресії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш уточнив, що в умовах повномасштабного голоду перебувають понад пів мільйона осіб у Газі. Зафіксовано три основні фактори: гостра нестача їжі, важке недоїдання та випадки смерті від виснаження.

«Масовий голод – це не просто брак їжі, а навмисне знищення систем, необхідних для виживання. Люди голодують. Діти помирають. А ті, хто має діяти – бездіяльні», – сказав він.

Гутерріш також нагадав, що Ізраїль має чіткі зобов’язання згідно з міжнародним правом, зокрема, забезпечити населення продовольством і медичними товарами.

Водночас Ізраїль відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що повідомлення про голод – це «фальшива кампанія» ХАМАС і ООН. Там наполягають, що гуманітарна допомога надходить, але її перехоплюють бойовики.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що його країна готова негайно відновити переговори про звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, а також про завершення майже дворічної війни. Водночас він наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам Ізраїлю.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни

