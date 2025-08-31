Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС

Ціллю для удару став давній представник ХАМАС Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда

Ввечері 30 серпня Ізраїль, можливо, ліквідував високопоставленого терориста угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на джерела в ізраїльських службах безпеки, передає «Главком».

Ціллю для удару став Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда – давній представник збройного крила ХАМАС. The Times of Israel зазначає, що він є «своєрідним символом Сектора Гази» і завжди з'являється на публіці в масці.

Джерела видання обережно оцінюють результати операції як «позитивні», а одне з них повідомило телеканалу Kan, що результати «виглядають добре».

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив співчуття з приводу удару по лікарні Насера в Хан-Юнісі, назвавши це «трагічною помилкою». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла провести негайне розслідування інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп висловив незадоволення цим інцидентом і закликав до швидкого завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, удар завдали танкісти на прохання 36-ї дивізії. Однак військово-повітряні сили Ізраїлю, які зазвичай використовують високоточні боєприпаси з можливістю відведення від цілі, незвично швидко відмежувалися від цього інциденту.