Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ціллю для удару став давній представник ХАМАС Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда

Ввечері 30 серпня Ізраїль, можливо, ліквідував високопоставленого терориста угруповання ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на джерела в ізраїльських службах безпеки, передає «Главком».

Ціллю для удару став Худайфа Самір Абдаллах аль-Кахлут, відомий як Абу Обейда – давній представник збройного крила ХАМАС. The Times of Israel зазначає, що він є «своєрідним символом Сектора Гази» і завжди з'являється на публіці в масці.

Джерела видання обережно оцінюють результати операції як «позитивні», а одне з них повідомило телеканалу Kan, що результати «виглядають добре».

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив співчуття з приводу удару по лікарні Насера в Хан-Юнісі, назвавши це «трагічною помилкою». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла провести негайне розслідування інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп висловив незадоволення цим інцидентом і закликав до швидкого завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, удар завдали танкісти на прохання 36-ї дивізії. Однак військово-повітряні сили Ізраїлю, які зазвичай використовують високоточні боєприпаси з можливістю відведення від цілі, незвично швидко відмежувалися від цього інциденту. 

Теги: Ізраїль сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова МЗС назвав уряд Ізраїлю расистським, а його військову операцію в Газі – геноцидом
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем
29 серпня, 23:04
Віткофф: Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
27 серпня, 02:59
Головні новини ночі проти 25 серпня
Обстріл Сумщини: головне за ніч
25 серпня, 05:57
Нетаньягу: Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче їм допомогти, повинні відкрити свої двері
Нетаньягу заявив про переговори з кількома країнами щодо прийому палестинців із Гази
15 серпня, 03:53
Бродський розповів про співпрацю України та Ізраїлю
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла
14 серпня, 11:11
Пенсійний фонд Норвегії більше не інвестуватиме в компанії Ізраїлю
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
12 серпня, 13:05
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершення війни у Газі
11 серпня, 04:30
Нетаньягу: Я добре розумію наміри ХАМАС. Йому не потрібна жодна угода
Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання
4 серпня, 01:42
Рубіо: У ситуації, коли ХАМАС відмовляється від перемир’я, це призведе до автоматичного визнання Палестини у вересні з боку кількох країн. Це абсурд
Визнання Палестини заохочує ХАМАС і шкодить миру – Рубіо
31 липня, 22:52

Соціум

Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
Дайвер зник у морі, а через два дні його знайшли на іншому континенті
Дайвер зник у морі, а через два дні його знайшли на іншому континенті
Російський Генштаб заявив, що продовжить війну з Україною
Російський Генштаб заявив, що продовжить війну з Україною
Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
Перші у світі: у Новій Зеландії відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7355
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
7102
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
6184
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
29 серпня, 04:25

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua