Прем'єр Ізраїлю звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив французького президента Еммануеля Макрона в розпалюванні антисемітизму своїм рішенням визнати Палестинську державу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Нетаньягу зазначає про антисемітські інциденти, що відбулися у Франції в останні місяці, і намагається пов'язати їх з політикою Макрона щодо Палестини, заявляючи: «Ваш заклик до створення Палестинської держави підливає масла у вогонь антисемітизму».

«Це не дипломатія, це умиротворення. Це винагороджує терор Хамасу, посилює відмову Хамасу звільнити заручників, підбадьорює тих, хто загрожує французьким євреям, і заохочує ненависть до євреїв, яка зараз панує на ваших вулицях», – сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Офіс президента Макрона відповів, що твердження Нетаньягу є «помилковим, огидним і не залишиться без відповіді».

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Також міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що уряд країни розглядає можливість визнання Палестинської держави. Офіційне рішення кабінет прем'єр-міністра Крістофера Люксона має ухвалити у вересні та представити свій підхід на Тижні лідерів ООН.