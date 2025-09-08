ХАМАС відповів на заклик Трампа про переговори

ХАМАС: Ми готові сісти за стіл переговорів для обговорення звільнення всіх полонених

Палестинське терорристичне угрупування ХАМАС відповіло пропозицію президента США Дональда Трампа про переговори. Заяву ХАМАС цитує Clash Report, передає «Главком».

«У заяві зазначається: Ми отримали деякі пропозиції від американської сторони через посередників щодо досягнення угоди про припинення вогню. Ми вітаємо будь-які дії, які сприятимуть зусиллям з припинення агресії проти нашого народу.

Ми готові сісти за стіл переговорів для обговорення звільнення всіх полонених в обмін на чітке оголошення про завершення війни, повне виведення військ з сектора Газа та формування комітету з управління Газою, що складається з незалежних палестинців».

Раніше Трамп писав, що Ізраїль прийняв умови Штатів, тож «настав час, щоб ХАМАС також їх прийняв».

Президент США Дональд Трамп вийшов з заявою до терористичного угрупування ХАМАС, передає «Главком».

«Всі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни мої умови. Н Я попередив ХАМАС про наслідки у разі відмови. Це моє останнє попередження — іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання», – написав Трамп.

Нагадаємо, палестинське терористичне угруповання ХАМАС оголосило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем.

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.

Останні місяці ознаменувалися черговим загостренням конфлікту між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Після серії масштабних ракетних обстрілів з боку бойовиків, ізраїльська армія розпочала інтенсивні авіаудари по об'єктах у секторі Газа.

ХАМАС продовжує утримувати заручників, серед яких – як ізраїльські громадяни, так і, за деякими повідомленнями, громадяни інших країн.

Як стало відомо, до кінця 2025 року Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року.