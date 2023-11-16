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Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Газі
Рада Безпеки ООН закликає до тривалих гуманітарних пауз у Секторі Гази
фото: AFP

У жовтні Радбез ООН чотири рази не зміг ухвалити резолюції, які закликають до припинення вогню або гуманітарних пауз

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. Про це йдеться на сайті організації.

Резолюція була внесена Мальтою. Її прийняли 12 голосами «за». Вона закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектора Гази протягом достатньої кількості днів, щоб забезпечити доступ допомоги мирним мешканцям.

Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Також йдеться про те, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.

Від голосування утрималися США, Росія і Велика Британія. 

У жовтні Рада Безпеки ООН чотири рази не змогла ухвалити резолюції, які закликають до припинення вогню або гуманітарних пауз у зоні конфлікту.

Нагадаємо, країни Організації об'єднаних націй проголосували за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини.

Раніше ООН заявила, що її офіс у Секторі Гази зазнав обстрілу.

Теги: Сектор Гази ООН Радбез ООН

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