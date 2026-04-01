Ізраїль заявив проліквідацію високопосадовців «Хезболли»

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ізраїль заявив проліквідацію високопосадовців «Хезболли»
Внаслідок ізраїльської атаки загинули також цивільні люди у Лівані

Внаслідок двох ударів ізраїльської авіації по транспортних засобах у столиці Лівану та її передмісті загинули щонайменше семеро людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, одна з атак була спрямована на автомобіль у районі Халде на південь від Бейрута, інша – на транспорт у районі Джна безпосередньо в столиці. Ізраїльські військові підтвердили, що метою операції були високопоставлений командир «Хезболли» та ще один впливовий член угруповання, проте їхні імена та статус наразі не розголошуються.

Ці події відбуваються на тлі стрімкої ескалації наступу Ізраїлю в Лівані, який активізувався після масованих ракетних обстрілів ізраїльської території з боку «Хезболли». Організація розпочала атаки на знак солідарності з Тегераном через два дні після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Загалом від початку бойових дій у Лівані загинуло близько 1200 осіб, а понад 1,2 млн мешканців були змушені залишити свої домівки, рятуючись від повітряних та наземних операцій.

«Хезболла» поки не надала офіційних коментарів щодо наслідків останніх ударів та долі своїх керівників. Тим часом гуманітарна ситуація в країні продовжує погіршуватися, оскільки бойові дії охоплюють дедалі нові райони, включно з густонаселеними кварталами Бейрута.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. 

Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили масштабні санкції проти міжнародної мережі, яка займалася відмиванням грошей та збором коштів для терористичного угруповання «Хезболла». 

Читайте також

Сергій Прудніков евакуював поранених військових з фронту
«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій
30 березня, 15:24
У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
Моджтаб Хаменеї був обраний верховним лідером Ірану після смерті свого батька Алі Хаменеї
Ізраїль заявив, що знайде та ліквідує Моджтабу Хаменеї
17 березня, 22:47
Ізраїль знищив ядерний об’єкт Ірану поблизу Тегерана
Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану
12 березня, 15:49
Пожежа у Тегерані після атаки Ізраїля
Axios: США незадоволені ударами Ізраїлю по паливній інфраструктурі Ірану
9 березня, 01:28
Ядерний дослідницький центр у Дімоні, розташований у пустелі Негев, вважається ключовим елементом ядерної програми Ізраїлю
Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю
5 березня, 00:41
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
3 березня, 05:25
Падіння аятол буде значним ударом по впливах Китаю та Росії на світову безпеку
Режим аятол пішов ва-банк
2 березня, 13:40

Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
Російський військовий літак Ан-26 врізався у скелю у Криму: деталі аварії
Російський військовий літак Ан-26 врізався у скелю у Криму: деталі аварії
Над окупованим Кримом зник російський військовий літак Ан-26
Над окупованим Кримом зник російський військовий літак Ан-26
У Багдаді викрадено американську журналістку
У Багдаді викрадено американську журналістку
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Вчора, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Вчора, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Вчора, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Вчора, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Вчора, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
