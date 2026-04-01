Ізраїль заявив проліквідацію високопосадовців «Хезболли»

Внаслідок ізраїльської атаки загинули також цивільні люди у Лівані

Внаслідок двох ударів ізраїльської авіації по транспортних засобах у столиці Лівану та її передмісті загинули щонайменше семеро людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, одна з атак була спрямована на автомобіль у районі Халде на південь від Бейрута, інша – на транспорт у районі Джна безпосередньо в столиці. Ізраїльські військові підтвердили, що метою операції були високопоставлений командир «Хезболли» та ще один впливовий член угруповання, проте їхні імена та статус наразі не розголошуються.

Ці події відбуваються на тлі стрімкої ескалації наступу Ізраїлю в Лівані, який активізувався після масованих ракетних обстрілів ізраїльської території з боку «Хезболли». Організація розпочала атаки на знак солідарності з Тегераном через два дні після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Загалом від початку бойових дій у Лівані загинуло близько 1200 осіб, а понад 1,2 млн мешканців були змушені залишити свої домівки, рятуючись від повітряних та наземних операцій.

«Хезболла» поки не надала офіційних коментарів щодо наслідків останніх ударів та долі своїх керівників. Тим часом гуманітарна ситуація в країні продовжує погіршуватися, оскільки бойові дії охоплюють дедалі нові райони, включно з густонаселеними кварталами Бейрута.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану.

Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили масштабні санкції проти міжнародної мережі, яка займалася відмиванням грошей та збором коштів для терористичного угруповання «Хезболла».