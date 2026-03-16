Ізраїль оголосив про вторгнення до Лівану
Розпочато операцію проти ключових опорних пунктів «Хезболли»
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.
Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».
«Ці дії є частиною більш широких оборонних заходів, спрямованих на створення та зміцнення передової оборонної позиції, що включає ліквідацію терористичної інфраструктури та знищення терористів, які діють у цьому районі, з метою забезпечення додаткового рівня безпеки для мешканців півночі Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше заявила, що завдала понад 7,5 тис. ударів по території Ірану в межах військової операції «Ревучий лев».
Нагадаємо, Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет. Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року.
Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл, американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.
