Ізраїль оголосив про вторгнення до Лівану

фото: reuters

Розпочато операцію проти ключових опорних пунктів «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».

«Ці дії є частиною більш широких оборонних заходів, спрямованих на створення та зміцнення передової оборонної позиції, що включає ліквідацію терористичної інфраструктури та знищення терористів, які діють у цьому районі, з метою забезпечення додаткового рівня безпеки для мешканців півночі Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) раніше заявила, що завдала понад 7,5 тис. ударів по території Ірану в межах військової операції «Ревучий лев».

Нагадаємо, Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет. Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року.

Як заявив міністр армії США Ден Дрісколл, американська армія відправила на Близький Схід 10 тис. безпілотників-перехоплювачів, розроблених в Україні. Мета – відбиття іранських атак без використання дорогих засобів протиракетної оборони.

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)
25 лютого, 16:56
Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права
Саудівська Аравія оголосила повну солідарність із союзниками у війні з Іраном
28 лютого, 13:46
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
2 березня, 05:55
Дерсекретар США Марко Рубіо зосередить візит до Ізраїлю на питанні Ірану
Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю: відома дата
27 лютого, 19:10
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
2 березня, 07:58
США відклали удар по Ірану через погодні умови
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
2 березня, 09:23
Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
3 березня, 17:26
9 березня у Тегерані зібралися люди з прапорами та плакатами Моджтаби Хаменеї, щоб висловити підтримку верховному лідеру Ірану
Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT
10 березня, 02:01

Трамп приготував силову операцію в Ормузькій протоці: що відомо
Трамп приготував силову операцію в Ормузькій протоці: що відомо
Ізраїль оголосив про вторгнення до Лівану
Ізраїль оголосив про вторгнення до Лівану
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти
У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти
В Ірані поглиблюється відключення інтернету
В Ірані поглиблюється відключення інтернету
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
