Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 3 березня 2026 року

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану попереду, кількість загиблих серед американських військових на війні на Близькому Сході зросла, посольство Сполучених Штатів в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 березня:

Рубіо заявив, що Іран чекають ще важчі удари

фото: AP

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа вважає, що цілей операції проти Ірану можна досягти без наземних сил, і зазначив, що найважчі удари ще попереду.

«Зараз ми не готові до наземних військ, але, очевидно, президент має такі варіанти. Він ніколи нічого не виключає», – сказав він журналістам.

Іран заявив, що буде атакувати судна, які проходять через Ормузьку протоку

фото: Reuters

Радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Кількість загиблих військових США на війні з Іраном зросла

фото з відкритих джерел

Центральне командування Збройних сил США підтвердило збільшення втрат особового складу в межах військової кампанії проти Ірану.

За офіційними даними, загальна кількість загиблих американських військовослужбовців досягла шести осіб. Це стало відомо після того, як пошукові групи виявили останки двох бійців, які раніше вважалися зниклими безвісти на одному з об'єктів, що зазнав удару на початковому етапі конфлікту.

Ізраїль вдарив по штаб-квартирі та базах іранської розвідки

фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові заявили, що завдали додаткових хвиль ударів по десятках цілей, що належать іранському режиму та його розвідувальним службам у столиці Ірану Тегерані.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удари були спрямовані проти «штаб-квартир, баз та регіональних командних центрів органів внутрішньої безпеки іранського терористичного режиму». Вони також атакували понад 10 об'єктів, що належать основним розвідувальним службам Ірану, що підпорядковуються Міністерству розвідки.

Іран атакував посольство США в Саудівській Аравії

фото з відкритих джерел

За даними двох джерел CNN, знайомих з ситуацією, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками.

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

