Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану

ЦАХАЛ заявив, що на комплексі «Талеган» проводили експерименти

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по іранському ядерному об’єкту поблизу Тегерана. За даними ізраїльських військових, на цьому комплексі Іран проводив роботи, пов’язані з розробкою можливостей для створення ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначили в ЦАХАЛі, під ударом опинився комплекс «Талеган», який протягом останніх років використовувався іранською владою для секретних досліджень у межах ядерної програми.

За інформацією ізраїльських військових, удари по об’єкту завдавалися протягом останніх днів серією атак. За їхніми даними, на цьому майданчику проводилися роботи зі створення сучасних вибухових речовин і здійснювалися секретні експерименти, пов’язані з програмою AMAD – іранським проєктом з розробки ядерної зброї.

«Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї», – заявили у ЦАХАЛі.

Ізраїльські військові також наголосили, що удар по комплексу є частиною ширшої серії операцій проти іранської ядерної програми. «Операція спрямована на подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму», – йдеться у заяві армії.

У ЦАХАЛі зазначили, що комплекс «Талеган» уже раніше перебував під ударом ізраїльських військових. Попередню атаку на цей об’єкт Ізраїль здійснив у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН прийняла проєкт резолюції, в якій засуджує напади Ірану на країни Перської затоки та Йорданію і вимагає від Тегерана негайно припинити бойові дії.

До слова, іранському режиму найближчим часом не загрожує падіння після майже двох тижнів безперервних бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Згідно зі звітами американської розвідки, режим в Ірані наразі не перебуває під загрозою розпаду та зберігає контроль над населенням.