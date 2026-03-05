Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю

Іранський військовий чиновник пов'язав можливу атаку зі спробами зміни влади в Тегерані

Іран може завдати удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні, якщо Ізраїль та США прагнутимуть зміни режиму в Тегерані. Про це повідомило іранське агентство Isna, пише «Главком».

Іранські військові розглядають можливість атаки на стратегічний об’єкт у відповідь на потенційні дії, спрямовані на зміну влади в Ірані. Наразі офіційної реакції Ізраїлю на ці заяви не надходило.

Ядерний дослідницький центр у Дімоні, розташований у пустелі Негев, вважається ключовим елементом ядерної програми Ізраїлю.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп прагне не просто тимчасового стримування ядерних амбіцій Тегерана, а повної гарантії того, що країна ніколи не отримає таку зброю. На думку Трампа, досягти цього можна лише через фундаментальну зміну мислення та підходів іранського керівництва.

До слова, високопосадовці США скептично оцінюють можливість швидкої зміни режиму в Ірані після вбивства верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

«Главком» писав про подробиці спільної операції США та Ізраїлю, в результаті якої в самому серці Тегерана було знищено Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та майже весь військовий кабінет країни. Ключову роль у цій історичній ліквідації відіграли розвідувальні дані ЦРУ, які дозволили завдати удару в момент максимальної концентрації цілей.