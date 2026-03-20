США вдарили санкціями по глобальній мережі, яка таємно фінансувала «Хезболлу»

Санкції спрямували проти осіб і компаній, причетних до відмивання грошей для угруповання

Сполучені Штати Америки запровадили масштабні санкції проти міжнародної мережі, яка займалася відмиванням грошей та збором коштів для терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт, інформує «Главком».

Повідомляється, що нові обмеження спрямовані проти осіб та компаній, які забезпечували фінансову життєдіяльність угруповання через розгалужену систему проєктів.

Мережа охоплювала одразу кілька регіонів світу:

Близький Схід;

Європу;

Північну Америку.

За словами заступника речника Державного департаменту США, перекриття фінансових каналів має на меті обмежити можливості угруповання отримувати доходи для терористичної діяльності та обходити санкції.

«Безрозсудна атака «Хезболли» на Ізраїль ще раз демонструє, що вона ставить пріоритетом тероризм від імені іранського режиму, а не мир і безпеку ліванського народу», – зауважив заступник речника. При цьому він не назвав конкретні особи та компанії, проти яких запроваджені санкції. За його словами, деталі має оприлюднити міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.

«Главком» писав, що іракське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило ультиматум посольству США у Багдаді. Бойовики пообіцяли дотримуватися п'ятиденного перемир'я, проте висунули низку жорстких умов, невиконання яких загрожує посиленням обстрілів із використанням безпілотників та ракет. З початку воєнної операції проти Ірану посольство в Багдаді неодноразово ставало ціллю для ударів, відповідальність за які брали на себе проіранські сили.

Серед головних вимог угруповання – негайне припинення ізраїльських бомбардувань та переміщення цивільного населення у південних передмістях Бейрута. Також ополченці наполягають на зупиненні авіаударів по житлових кварталах Багдада та інших регіонах Іраку. Окремий пункт ультиматуму стосується діяльності американської розвідки: бойовики вимагають, щоб персонал ЦРУ обмежив свою активність територією посольства і не діяв за його межами.

Представники «Катаїб Хезболла» наголосили, що у разі ігнорування їхніх вимог після завершення п'ятиденного терміну, вони перейдуть до нової фази «посилених» атак по американських об'єктах.