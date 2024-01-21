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Ізраїльські війська ліквідували п’ятьох іранських радників у Сирії (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїльські війська ліквідували п’ятьох іранських радників у Сирії (фото)
Служби екстреної допомоги працюють на території будівлі в Дамаску, по якій вдарив ЦАХАЛ
Фото: Associated Press

Загинули п’ять членів Корпусу вартових Ісламської революції

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала удару по сирійській столиці Дамаску 20 січня і знищила будівлю, у якій розмістився іранський воєнізований Корпус вартових Ісламської революції. Загинули щонайменше п'ятеро іранських радників. Про це повідомили сирійські та іранські державні ЗМІ, пише The Wall Street Journal.

За повідомленням сирійської армії, будівля на заході Дамаска повністю зруйнована. Зазначається, що ізраїльські ракети нібито пролетіли над окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. ЦАХАЛ ці  звинувачення не коментував.

Унаслідок атаки загинули п’ять членів Корпусу вартових Ісламської революції, що входить до складу збройних сил Ірану. Як пише видання, один із загиблих вважався відповідальним за іранську програму перевезення зброї між Сирією та Іраком.

Журналісти зауважуються, що в разі підтвердження цей інцидент стане одним із найгучніших ударів Ізраїлю по іранських силах за кордоном від початку війни в Секторі Гази.

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Служби екстреної допомоги працюють на території будівлі в Дамаску, по якій вдарив ЦАХАЛ
Фото: Associated Press

Президент Ірану Ібрагім Райсі засудив атаку Ізраїлю на Дамаск. За його словами, Іран не залишить це без відповіді.

За повідомленням Associated Press, серед загиблих від удару по Дамаску – місцевий командир Хезболли, а також генерал, який відповідав за розвідку Корпусу вартових Ісламської революції у Сирії, і його заступник.

Нагадаємо, що раніше старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві загинув під час авіаудару, який здійснила армія Ізраїлю поблизу сирійської столиці Дамаска.

Теги: Сирія Ізраїль Іран

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