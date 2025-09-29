Головна Країна Політика
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
фото: Офіс президента України

Зеленський подякував українським воїнам за влучність і хороші результати в далекобійності

Президент України Володимир Зеленський анонсував технологічну Ставку, яка буде присвячена українській далекобійності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України.

«Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність – є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Готуємо Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет», – йдеться у заяві.

Зеленський повідомив, що вчора спілкувався із виробниками, тому будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.  

«Головком доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. Продовжуємо контрнаступальну операцію. Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати», – повідомив Зеленський.

За словами президента, звільнено більш ніж 174 кв. км та зачищено ще більш ніж 194 кв. км у межах операції.

«Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів», – додав Зеленський. 

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення. Кіт Келлог, який є ключовою фігурою в адміністрації Трампа, підкреслив, що накази президента мають виконуватися беззаперечно, оскільки він є головнокомандувачем. 

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.  

