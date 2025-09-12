«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості

В «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення може вбити видобувну галузь

Індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівні 37% позбавить українських виробників конкурентоздатності й може вбити видобувну галузь. Таку думку висловив генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо під час експертної дискусії на тему тарифної політики на залізничні вантажні перевезення у 2025-2026 роках, яку організував ЦТС.

«Ми вже багато разів говорили, що наша ситуація на ринку є не найкращою. У нас є два фактори, які на нас впливають, – це логістичні витрати і ціни на електроенергію. Наша компанія четвертий рік, від самого початку війни, в «мінусах» і має тільки втрати. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з тарифами та війною, ми не можемо перекласти додаткові кошти на наш кінцевий продукт – на сталь. Бо ринкові ціни – це ринкові ціни. Якщо вони будуть вищими, у нас ніхто не купуватиме продукцію. Ми мусимо балансувати в цій ситуації», – каже Лонгобардо.

За словами Лонгобардо, компанія вже почала втрачати деяких клієнтів, у тому числі навіть в Україні. Саме тому «АрселорМіттал Кривий Ріг» доводиться коригувати ціни навіть у мінус.

«Поясню на конкретних цифрах: наша група перевозить «Укрзалізницею» 8 млн тонн матеріалів щороку. Це руда, вугілля, метал тощо. Можете уявити собі, який вплив мають тарифи на наші результати? Розумієте, наскільки підняття тарифів може вплинути на наші ціни», – акцентує Лонгобардо.

Міжнародна група ArcelorMittal протягом останніх чотирьох років влила у свою українську компанію майже мільярд доларів для того, щоб вона могла вижити в умовах війни. Але ці гроші не призначалися для того, щоб покривати фінансові витрати інших компаній, наголошує Мауро Лонгобардо.

Підняття тарифів на залізничні перевезення для бізнесу означає лише одне – потрібні додаткові кошти. «В іншій ситуації я би сказав, що це червоний прапор, – зауважує Лонгобардо. – Але він навіть чорний. Ми не можемо перекласти ціни з додаткових тарифів на наш кінцевий продукт. Частину наших продуктів ми вже перестали випускати, бо вони вже коштують дорожче, ніж існуюча ринкова ціна. Ми робимося неконкурентоздатними на ринку».

Якщо ситуація з підняттям цін не зміниться, то це може стати кінцем для всієї видобувної індустрії в Україні, наголошує очільник «АрселорМіттал Кривий Ріг». Для його компанії підняття тарифів на перевезення на 37% – це сотні мільйонів доларів.

Очевидно, що є інші рішення, які лежать на столі і допоможуть підтримати «УЗ», каже він. Серед них, зокрема, забезпечення прозорості планування і передбачуваності рівня тарифів, наполеглива і послідовна робота для підвищення операційної ефективності Укрзалізниці, та залучення міжнародних партнерів для модернізації мережі залізничного транспорту.

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, важливо скасувати земельний податок для «УЗ» – адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.