Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

В «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередили, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення може вбити видобувну галузь

Індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівні 37% позбавить українських виробників конкурентоздатності й може вбити видобувну галузь. Таку думку висловив генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо під час експертної дискусії на тему тарифної політики на залізничні вантажні перевезення у 2025-2026 роках, яку організував ЦТС. 

«Ми вже багато разів говорили, що наша ситуація на ринку є не найкращою. У нас є два фактори, які на нас впливають, – це логістичні витрати і ціни на електроенергію. Наша компанія четвертий рік, від самого початку війни, в «мінусах» і має тільки втрати. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з тарифами та війною, ми не можемо перекласти додаткові кошти на наш кінцевий продукт – на сталь. Бо ринкові ціни – це ринкові ціни. Якщо вони будуть вищими, у нас ніхто не купуватиме продукцію. Ми мусимо балансувати в цій ситуації», – каже Лонгобардо.

За словами Лонгобардо, компанія вже почала втрачати деяких клієнтів, у тому числі навіть в Україні. Саме тому «АрселорМіттал Кривий Ріг» доводиться коригувати ціни навіть у мінус.

«Поясню на конкретних цифрах: наша група перевозить «Укрзалізницею» 8 млн тонн матеріалів щороку. Це руда, вугілля, метал тощо. Можете уявити собі, який вплив мають тарифи на наші результати? Розумієте, наскільки підняття тарифів може вплинути на наші ціни», – акцентує Лонгобардо.

Міжнародна група ArcelorMittal протягом останніх чотирьох років влила у свою українську компанію майже мільярд доларів для того, щоб вона могла вижити в умовах війни. Але ці гроші не призначалися для того, щоб покривати фінансові витрати інших компаній, наголошує Мауро Лонгобардо.

Підняття тарифів на залізничні перевезення для бізнесу означає лише одне – потрібні додаткові кошти. «В іншій ситуації я би сказав, що це червоний прапор, – зауважує Лонгобардо. – Але він навіть чорний. Ми не можемо перекласти ціни з додаткових тарифів на наш кінцевий продукт. Частину наших продуктів ми вже перестали випускати, бо вони вже коштують дорожче, ніж існуюча ринкова ціна. Ми робимося неконкурентоздатними на ринку».

Якщо ситуація з підняттям цін не зміниться, то це може стати кінцем для всієї видобувної індустрії в Україні, наголошує очільник «АрселорМіттал Кривий Ріг». Для його компанії підняття тарифів на перевезення на 37% – це сотні мільйонів доларів.

Очевидно, що є інші рішення, які лежать на столі і допоможуть підтримати «УЗ», каже він. Серед них, зокрема, забезпечення прозорості планування і передбачуваності рівня тарифів, наполеглива і послідовна робота для підвищення операційної ефективності Укрзалізниці, та залучення міжнародних партнерів для модернізації мережі залізничного транспорту.

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, важливо скасувати земельний податок для «УЗ» – адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.

Читайте також:

Теги: тарифи вугілля гроші Укрзалізниця бізнес перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше апеляційний суд визнав більшість мит американського президента незаконними
Верховний суд США розгляне законність введення Трампом масштабних тарифів
10 вересня, 06:33
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
Рютте висловився щодо потенціалу Німеччини
Генсек НАТО назвав країну, яка відіграє головну роль у мілітаризації Європи
28 серпня, 08:42
Рішення Трампа запровадити 50% мита на індійські товари може призвести до скорочення експорту на понад 40%
Мита Трампа суттєво знизять доходи Індії від російської нафти – Reuters
27 серпня, 23:40
«Це – мізер». Гетманцев розповів, скільки людей скористалось податковою пільгою та що вона дає
«Це – мізер». Гетманцев розповів, скільки людей скористалось податковою пільгою та що вона дає
26 серпня, 16:30
Путін відзначив лідерські якості Трампа
Трамп отримав порцію похвали від Путіна
22 серпня, 22:53
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
17 серпня, 15:42
Рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
13 серпня, 18:45
За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав мільйонами свого сина
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
13 серпня, 10:21

Економіка

Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua