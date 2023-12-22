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Якщо завтра буде війна? Поляки дали несподівану відповідь, що робитимуть

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Якщо завтра буде війна? Поляки дали несподівану відповідь, що робитимуть
Якби почалася війна, кожен третій поляк вирішив би втекти
фото із відкритих джерел

Більшість опитаних поляків не готові добровільно піти в армію у разі нападу Росії на їхню країну

Кожен третій поляк у віці 30-39 років втік би із країни у разі початку бойових дій там. Усього 15% респондентів хотіли б добровільно піти у військо польське. Такими є результати опитування, проведеного за дорученням видання Rzeczpospolita.

Респондентам було поставлено питання, що вони робитимуть «у разі військового нападу Росії на Польщу». 29% заявили, що займуться волонтерською діяльністю, наприклад, у лікарні, 37% готові виїхати (12% за кордон із сім'єю, а 25% – «у безпечне місце у Польщі»). Усього 15,7% заявили, що готові добровільно піти до армії.

Якщо завтра буде війна? Поляки дали несподівану відповідь, що робитимуть фото 1

Виїзд за кордон планують такі категорії поляків: 33% – люди віком 30-39 років, 18% – сільські жителі, 20% – люди з вищою освітою. Варто також зазначити, що 11,6% поляків не змогли передбачити, як вони відреагують у разі збройного нападу з боку Росії, а 22% людей заявили, що нічого не робитимуть. Опитування проводилося 15-16 грудня 2023 року з 1067 респондентами.

Польща вирішила провести таке дослідження на тлі заяв голови Бюро національної безпеки Яцека Северського. За його словами, Росія готується до протистояння з країнами НАТО. Він попередив, що у Північноатлантичного альянсу є три роки, щоб підготуватися до протистояння з Росією.

Раніше стало відомо, що уПольщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби. Про це пише видання Polska Agencja Prasowa, посилаючись на результати нещодавнього опитування громадської думки.

Згідно з опитуванням, лише 27% респондентів визнали обов'язкову військову службу гарною ідеєю, 13% вважають, що служба може стосуватися обох статей, і близько 16% не змогли дати чіткої відповіді на це питання.

«Більшість супротивників обов'язкової служби – чоловіки», – пояснює видання. Політолог Казімєж Кік пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною, і у міру того, як народ «європеїзується», зростає й неприйняття війни. У Польщі обов'язкову військову службу було скасовано у 2009 році, і до 2010 року польські збройні сили повністю складалися з професійних солдатів.

 

Теги: росія соцопитування Польща армія війна військові напад кордон

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