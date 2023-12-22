Якщо завтра буде війна? Поляки дали несподівану відповідь, що робитимуть

Більшість опитаних поляків не готові добровільно піти в армію у разі нападу Росії на їхню країну

Кожен третій поляк у віці 30-39 років втік би із країни у разі початку бойових дій там. Усього 15% респондентів хотіли б добровільно піти у військо польське. Такими є результати опитування, проведеного за дорученням видання Rzeczpospolita.

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Респондентам було поставлено питання, що вони робитимуть «у разі військового нападу Росії на Польщу». 29% заявили, що займуться волонтерською діяльністю, наприклад, у лікарні, 37% готові виїхати (12% за кордон із сім'єю, а 25% – «у безпечне місце у Польщі»). Усього 15,7% заявили, що готові добровільно піти до армії.

Виїзд за кордон планують такі категорії поляків: 33% – люди віком 30-39 років, 18% – сільські жителі, 20% – люди з вищою освітою. Варто також зазначити, що 11,6% поляків не змогли передбачити, як вони відреагують у разі збройного нападу з боку Росії, а 22% людей заявили, що нічого не робитимуть. Опитування проводилося 15-16 грудня 2023 року з 1067 респондентами.

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Польща вирішила провести таке дослідження на тлі заяв голови Бюро національної безпеки Яцека Северського. За його словами, Росія готується до протистояння з країнами НАТО. Він попередив, що у Північноатлантичного альянсу є три роки, щоб підготуватися до протистояння з Росією.

Раніше стало відомо, що уПольщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби. Про це пише видання Polska Agencja Prasowa, посилаючись на результати нещодавнього опитування громадської думки.

Згідно з опитуванням, лише 27% респондентів визнали обов'язкову військову службу гарною ідеєю, 13% вважають, що служба може стосуватися обох статей, і близько 16% не змогли дати чіткої відповіді на це питання.

«Більшість супротивників обов'язкової служби – чоловіки», – пояснює видання. Політолог Казімєж Кік пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною, і у міру того, як народ «європеїзується», зростає й неприйняття війни. У Польщі обов'язкову військову службу було скасовано у 2009 році, і до 2010 року польські збройні сили повністю складалися з професійних солдатів.